Самолет Ил-96, который находится в ведении управделами президента РФ, 4 декабря прилетал в Буэнос-Айрес. Именно на нем груз поддельного кокаина в виде дипломатического багажа отправили в Москву. В РФ заявляли, что аргентинская жандармерия могла сфальсифицировать фото с российским самолетом Фото: Gendarmería Nacional / Twitter Самолет принадлежит специальному летному отряду "Россия", который находится в ведении управделами президента РФ и занимается перевозкой первых лиц государства.Автор аргентинского блога Aviones en Ezeiza в Twitter опубликовал фотографию самолета и отметил, что снимок был сделан 4 декабря 2017 года. Este es el avión de la Federación Rusa en donde se cargaron las 12 valijas. Lo fotografiamos el 4 de diciembre de 2017 en Ezeiza. Ilyushin IL 96-300 RA-96023 de @rossiya * airline @GuilleLobo @infobae @edufeiok pic.twitter.com/htdGeJGYpA — Aviones En Ezeiza (@AvionesenEzeiza) 23 февраля 2018 г. Российский блогер Рустем Адагамов разместил скриншот с сайта flightradar24.com, который подтверждает, что в этом время российский лайнер находился в Буэнос-Айресе. Самолет Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023 был в начале декабря в Буэнос-Айресе, куда прилетел из столицы Бразилии, следует из данных с сайта https://t.co/5puiVvtZuG, который отслеживает передвижение самолетов онлайн.https://t.co/AgWsP8Y61V pic.twitter.com/ImXIHhtmL3 — Рустем Адагамов (@adagamov) 27 февраля 2018 г. До этого аргентинская жандармерия публиковала фото, на котором запечатлена погрузка мешков с поддельным кокаином в Ил-96 с бортовым номером 96023. Управление делами президента РФ заявило, что материалы могли сфальсифицировать.22 февраля стало известно, что правоохранители Аргентины и РФ провели совместную операцию по прекращению наркотрафика через российское посольство в Буэнос-Айресе. По официальной версии, в декабре 2016 года посол РФ Виктор Коронелли сообщил аргентинским спецслужбам об обнаружении в здании посольской школы 12 чемоданов с кокаином общим весом в 389 кг. Правоохранители подменили наркотики мукой, а чемоданы оснастили GPS-датчиками. Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич рассказала, что в декабре 2017 года груз "кокаина" в виде дипломатического багажа отправили в Москву "на российском правительственном самолете".После прибытия груза в Россию в декабре 2017 года были задержаны три человека, в том числе прежний сотрудник посольства Али Абьянов.Еще двое фигурантов дела, президент фонда MORAL ("Русские православные меценаты в Латинской Америке") Александр Чикало и прежний аргентинский полицейский Иван Близнюк, задержаны аргентинскими властями.Предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук, по данным ФСБ, скрывается в Германии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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