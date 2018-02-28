Новоназначенный генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин хочет сократить управленческий аппарат госконцерна, который состоит из 286 человек. Букин: Остаться должны лучшие и наиболее подготовленные Фото: ukroboronprom.com.ua "Приоритетом является качественное и своевременное выполнение государственного оборонного заказа, создание производственного цикла критически важных технологий и повышение экономической эффективности предприятий концерна", – отметил Букин.По его словам, предприятия-производители "уже в ближайшее время почувствуют, что "Укроборонпром" создает добавленную стоимость"."Непосредственно с этим связываю значительное сокращение управленческого аппарата концерна. Имеющийся сейчас штат в 286 человек является слишком большим и должен быть сокращен без потери эффективности. Остаться должны лучшие и наиболее подготовленные. Такие люди получат за свою работу конкурентную заработную плату. Средства, сэкономленные на уменьшении расходов на содержание аппарата, пойдут на развитие", – пояснил он.12 февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Романа Романова с должности главы "Укроборонпрома". На его отставке настаивал премьер-министр Владимир Гройсман.21 февраля новым руководителем концерна стал Букин, который до этого управлял "Укрспецэкспортом". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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