Новоназначенный генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин
хочет сократить управленческий аппарат госконцерна, который состоит
из 286 человек. Букин: Остаться должны лучшие и наиболее
подготовленные Фото: ukroboronprom.com.ua "Приоритетом является
качественное и своевременное выполнение государственного оборонного
заказа, создание производственного цикла критически важных
технологий и повышение экономической эффективности предприятий
концерна", – отметил Букин.По его словам,
предприятия-производители "уже в ближайшее время почувствуют, что
"Укроборонпром" создает добавленную стоимость"."Непосредственно с
этим связываю значительное сокращение управленческого аппарата
концерна. Имеющийся сейчас штат в 286 человек является слишком
большим и должен быть сокращен без потери эффективности. Остаться
должны лучшие и наиболее подготовленные. Такие люди получат за свою
работу конкурентную заработную плату. Средства, сэкономленные на
уменьшении расходов на содержание аппарата, пойдут на
развитие", – пояснил он.12 февраля 2018 года президент Украины
Петр Порошенко подписал указ об увольнении Романа
Романова с должности главы "Укроборонпрома". На его отставке
настаивал премьер-министр Владимир Гройсман.21 февраля новым
руководителем концерна стал Букин, который до этого
управлял "Укрспецэкспортом".
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