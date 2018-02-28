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Министр обороны Финляндии о представительстве в миротворческой операции на Донбассе: Нужно больше стран
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28.02.2018 05:49
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Министр обороны Финляндии Юсси Ниинисте после переговоров со своим
украинским коллегой Степаном Полтораком, прокомментировал
инициативу бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог
Расмуссена о направлении на восток Украины 20 тыс. "голубых касок"
из стран, которые не входят в НАТО. Полторак и Ниинисте встретились
в Хельсинки Фото: mil.gov.ua На брифинге после переговоров Ниинисте
прокомментировал предложение бывшего генерального секретаря НАТО
Андерса Фог Расмуссена о направлении на восток Украины 20 тыс.
"голубых касок" из стран, которые не входят в НАТО,
проинформировало Reuters.По словам министра обороны Финляндии,
"идеи маркировки некоторых стран Евросоюза как более приемлемые,
чем другие, должны быть отвергнуты".Ниинисте заверил, что
Финляндия, Швеция, Австрия, Швейцария и Ирландия "не смогут собрать
все войска, необходимые для такого рода операций". Министр
подчеркнул, что "нужно больше стран".Полторак в очередной раз
напомнил, что неконтролируемый участок российско-украинской границы
должен перейти под контроль миротворческой миссии ООН, как и районы
отвода тяжелого вооружения и техники."Мы категорически против
участия в этой миссии представителей Российской Федерации, потому
что не может агрессор и миротворец сочетаться в одном лице", –
подчеркнул он.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался
в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными
силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют
часть Донецкой и Луганской областей.В сентябре 2017 года
представители России, Украины, США, Франции и Германии начали
переговоры о размещении миротворческой миссии ООН на оккупированных
территориях Донбасса.
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