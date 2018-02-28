Министр обороны Финляндии Юсси Ниинисте после переговоров со своим украинским коллегой Степаном Полтораком, прокомментировал инициативу бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о направлении на восток Украины 20 тыс. "голубых касок" из стран, которые не входят в НАТО. Полторак и Ниинисте встретились в Хельсинки Фото: mil.gov.ua На брифинге после переговоров Ниинисте прокомментировал предложение бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о направлении на восток Украины 20 тыс. "голубых касок" из стран, которые не входят в НАТО, проинформировало Reuters.По словам министра обороны Финляндии, "идеи маркировки некоторых стран Евросоюза как более приемлемые, чем другие, должны быть отвергнуты".Ниинисте заверил, что Финляндия, Швеция, Австрия, Швейцария и Ирландия "не смогут собрать все войска, необходимые для такого рода операций". Министр подчеркнул, что "нужно больше стран".Полторак в очередной раз напомнил, что неконтролируемый участок российско-украинской границы должен перейти под контроль миротворческой миссии ООН, как и районы отвода тяжелого вооружения и техники."Мы категорически против участия в этой миссии представителей Российской Федерации, потому что не может агрессор и миротворец сочетаться в одном лице", – подчеркнул он.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В сентябре 2017 года представители России, Украины, США, Франции и Германии начали переговоры о размещении миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях Донбасса. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки ниинисте украины что нато стран Теги: война в украине