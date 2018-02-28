|
Во Львове суд обязал учительницу заплатить 300 тыс. грн за смерть девятилетнего школьника, который выпал из окна
|
28.02.2018 06:28
|
Инструктор по физкультуре львовской школы-интерната №1 пыталась
доказать в суде, что ответственность за погибшего ребенка должна
была нести его мама. несчастный случай произошел в декабре 2014
года Фото: zaxid.net 26 февраля апелляционный суд Львовской области
отказался смягчать наказание учительнице, оставив в силе приговор
Франковского районного суда от 21 августа 2017 года.Адвокаты
учительницы утверждали, что она не должна нести ответственность за
происшествие, поскольку после занятий мальчика передали маме,
которая осталась пить кофе с классной руководительницей. Также
родители мальчика якобы скрыли от администрации школы информацию о
психических расстройствах ученика – у него дома выкрутили все
ручки на окнах из-за тяги к ним, говорится в материале.Суд отверг
все аргументы защитников, решив, что учительница ненадлежащим
образом выполняла свои обязанности. Воспитательницу приговорили к
одному году условного заключения.Трагический случай произошел в
декабре 2014 года. После занятия по лечебной физкультуре мама
мальчика осталась с классной руководительницей, а ученика попросили
подождать в коридоре. После этого он постучал в класс к учительнице
физкультуры и попросился посидеть рядом с ней. Учительница ему
позволила, однако после телефонного звонка отлучилась на несколько
минут. Вернувшись назад, она обнаружила, что мальчик открыл окно и
выпал.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира