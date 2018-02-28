Инструктор по физкультуре львовской школы-интерната №1 пыталась доказать в суде, что ответственность за погибшего ребенка должна была нести его мама. несчастный случай произошел в декабре 2014 года Фото: zaxid.net 26 февраля апелляционный суд Львовской области отказался смягчать наказание учительнице, оставив в силе приговор Франковского районного суда от 21 августа 2017 года.Адвокаты учительницы утверждали, что она не должна нести ответственность за происшествие, поскольку после занятий мальчика передали маме, которая осталась пить кофе с классной руководительницей. Также родители мальчика якобы скрыли от администрации школы информацию о психических расстройствах ученика – у него дома выкрутили все ручки на окнах из-за тяги к ним, говорится в материале.Суд отверг все аргументы защитников, решив, что учительница ненадлежащим образом выполняла свои обязанности. Воспитательницу приговорили к одному году условного заключения.Трагический случай произошел в декабре 2014 года. После занятия по лечебной физкультуре мама мальчика осталась с классной руководительницей, а ученика попросили подождать в коридоре. После этого он постучал в класс к учительнице физкультуры и попросился посидеть рядом с ней. Учительница ему позволила, однако после телефонного звонка отлучилась на несколько минут. Вернувшись назад, она обнаружила, что мальчик открыл окно и выпал. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки после что мальчика физкультуре года Теги: происшествия