Оккупанты на Донбассе применяли гранатометы, минометы, зенитки и пулеметы, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Украинских военных обстреливали только луганском направлении Фото: Міністерство оборони України / Facebook Об этом утром 28 февраля сообщил пресс-центр штаба АТО.Согласно сводке, на луганском направлении из минометов, зенитных установок, пулеметов и гранатометов обстреливали украинские позиции возле Светлодарска, Троицкого, Новоалександровки и Луганского. В последнем обстреляли и жилые районы. Сейчас выясняется убыток и возможное наличие жертв. На донецком направлении нарушений перемирия не зафиксировали. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1870215509655913 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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