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Курс гривны к доллару укрепился до 26,95 грн/$
28.02.2018 07:29
Курс гривны к доллару вырос на шесть копеек, к евро – на 12. Курс валют на 28 февраля Фото: ЕРА Курс гривны к доллару вырос на шесть копеек – с 27,01 до 26,95 грн/$.Гривна к евро подорожала на 12 копеек – с 33,27 до 33,15 грн/€.Курс национальной валюты к российскому рублю упал на копейку – с 4,83 до 4,84 грн/10 руб.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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