Федерация баскетбола Украины провела детальный анализ действий
игроков "Харьковских Соколов" Никиты Базилева и Сергея Гущина, а
также баскетболиста "Кремень-КДЮСШ-2" Ивана Тимощук. Матч двух
команд завершился лишь после двух овертаймов. Подозрительная игра
состоялась 4 февраля Скриншот: Кременчуцьке Громадське Телебачення
/ YouTube Указанный поединок состоялся 4 февраля и завершился
победой БК "Кремень-КДЮСШ-2" со счетом 95:94. При этом в матче было
сыграно два овертайма.После завершения игры президент "Харьковских
Соколов" Сергей Чебышев уведомил руководство федерации о
"противоправном влиянии на результат игры". Также он подал
объяснения своих игроков Александра Коровякова, Никиты Базилева и
Сергея Гущина о том, что баскетболист "Кремень-КДЮСШ-2" Иван
Тимощук предлагал им деньги для обеспечения определенного
результата игры.6 февраля генеральный секретарь ФБУ создал
экспертную рабочую группу для детального анализа матча. Позже
федерация пожизненно запретила Базилеву, Гущину и Тимощуку вести
любую деятельность, связанную с баскетболом.
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