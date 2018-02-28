Федерация баскетбола Украины провела детальный анализ действий игроков "Харьковских Соколов" Никиты Базилева и Сергея Гущина, а также баскетболиста "Кремень-КДЮСШ-2" Ивана Тимощук. Матч двух команд завершился лишь после двух овертаймов. Подозрительная игра состоялась 4 февраля Скриншот: Кременчуцьке Громадське Телебачення / YouTube Указанный поединок состоялся 4 февраля и завершился победой БК "Кремень-КДЮСШ-2" со счетом 95:94. При этом в матче было сыграно два овертайма.После завершения игры президент "Харьковских Соколов" Сергей Чебышев уведомил руководство федерации о "противоправном влиянии на результат игры". Также он подал объяснения своих игроков Александра Коровякова, Никиты Базилева и Сергея Гущина о том, что баскетболист "Кремень-КДЮСШ-2" Иван Тимощук предлагал им деньги для обеспечения определенного результата игры.6 февраля генеральный секретарь ФБУ создал экспертную рабочую группу для детального анализа матча. Позже федерация пожизненно запретила Базилеву, Гущину и Тимощуку вести любую деятельность, связанную с баскетболом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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