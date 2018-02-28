Порошенко проведет седьмую пресс-конференцию 28 февраля в 15.00.

Журналисты обратили внимание на повышенные требования при аккредитации на седьмую пресс-конференцию Петра Порошенко.

"Я, конечно, очень счастлива, что завтра состоится итоговая пресс-конференция Петра Порошенко "Вызовы-2018". Но чего это для аккредитации журналистам надо отправлять копию первой страницы паспорта?" – написала в Facebook Кристина Зеленюк.

Журналист Милан Лелич также отметил, что с таким требованием встречается впервые.

"Теперь для аккредитации на пресс-конференцию президента надо присылать еще и скан первой страницы паспорта. Я, конечно, не против, могу и анализ крови выслать... не помню, чтобы раньше такое бывало," - написал он.

Екатерина Сергацкова заметила, что объявление пресс-конференции появился только за день и на сайте президента не указали, куда обращаться журналистам за аккредитацией.

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк опубликовал главные вопросы, на которые ждёт ответ каждый украинец.

"ПИТАННЯ ДО СВІДКА

ПОРОШЕНКА ПЕТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА

Друзі, сьогодні пів дня журналісти пишуть - пропонують допомогти з питаннями для пресс-конференції Петра Олексійовича Порошенка.

Щоб полегшити роботу всім журналістам та отримати відповідь на питання, які Суд не дозволив поставити, захист вирішив опублікувати їх перелік.

Доречі, сюди увійшли і питання, які надходили до захисту від людей через електронну пошту, ФБ, під час особистого спілкування.

Звісно, завтра клятва складатись не буде, але відповіді все одно хотілось би почути...

ПИТАННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВІДКА

1. Які стосунки Ви мали з Президентом України Януковичем Віктором Федоровичем?

2. 23 березня 2012 року Ви були призначені на посаду міністра економічного розвитку та торгівлі указом Президента Януковича В.Ф. – скажіть, чи Ви особисто звернулися з цією пропозицією до Президента Януковича В.Ф. чи він Вас запросив?

3. В ваших промовах неодноразово звучали тези про те, що Президент України Янукович В.Ф. узурпував владу в Україні. Скажіть, чи можна розцінювати Ваше погодження на пропозицію Президента Януковича В.Ф. зайняти посаду міністра економічного розвитку та торгівлі України 23.03.2012 - як співучасть в узурпації влади?

4. З якою метою Ви пішли працювати в команду Президента Януковича В.Ф.?

5. Чи допускаєте Ви невинуватість Президента Януковича В.Ф. по суті звинувачення? Так чи ні?

6. Чи вважаєте Ви Президента Януковича В.Ф. своїм політичним опонентом?

7. Чому тоді у Ваших виступах та обіцянках Ви фактично закликаєте до покарання Президента Януковича В.Ф.? Це що, є більш пріоритетним, ніж покращення життя людей та припинення війни?

8. Цю справу проти Януковича В.Ф. Ви назвали головною справою прокуратури і величезним досягненням. Чи згодні ви, що це 1) враховуючи Вашу посаду, підтверджує факт політичного переслідування, 2) підтверджує тиск з Вашого боку на суд? та 3) вказує на Вашу упередженість як свідка зараз?

9. Чи належить Вам вислів, що «Україна не збирається чекати кілька років для вироку у цій справі»?

10. На якій підставі Ви визначаєте суду часові рамки розгляду даного провадження?

11. Напередодні Ви заявили, що «зло повинно бути наказане, тому вперше в українській історії я прийняв рішення взяти судьба у судовому процесі». Чи є це вказівкою суду постановити обвинувальний вирок щодо Януковича В.Ф.?

12. Чи є у вас право як у Президента до винесення судом рішення називати людину винуватою, злочинцем, робити заяві про якісь прокляття?

13. Півтора місяці тому Ви підписали наказ про ліквідацію Оболонського суду. Чи можна вважати, що доля цих суддів наразі залежить від Вашої особистої волі та від результатів розгляду цієї справи? Так чи ні?

14. Створити в Україні суспільство заможних людей було частиною Вашої передвиборної програми?

15. Чи обіцяли Ви у разі обрання на посаду Президента перекрити всі офшори?

16. Які ще передвиборні обіцянки народу України Ви не виконали?

17. Чи використали Ви вже весь свій дипломатичний талант і політичний досвід, щоб забезпечити деескалацію конфлікту та припинити війну?

18. Чому на Різдвяні свята ви не відпочивали у рідній країні? Паспорт на чиє ім’я Ви використали під час відпочинку?

19. Під час Вашого відпочинку за межами країни, згідно інформації, розміщеної на сайті Адміністрації Президента, Ви підписали ряд законів. Яким чином це відбувалось, чи доставлялись Вам ці закони для підписання до Мальдівської республіки?

20. Чому Ви не завадили керівнику належного Вам Севастопольського морського заводу Картошкіну К.Е звернутись до російських органів влади в Криму, а саме, з листом від 23.04.2014 № 05-349, який призвів до втрати Україною трьох бойових кораблів, що ремонтувалися на заводі?

21. Чи вважаєте Ви дії Картошкіна К.Е., який своїм листом фактично визнав юрисдикцію РФ на території Криму, зрадою України?

22. Чому Ви зараз відмовляєтесь отримати з Криму українські бойові кораблі та іншу військову техніку, яка була залишена там українською владою в березні 2014 року?

23. Чому Ви як успішний бізнесмен зробили заможним себе, а за чотири роки не змогли зробити заможнішими нашу країну та її людей?

ЗАЯВА від 01.03.14

24. Чи були Ви свідком підготовки, складання, чи направлення Президентом Януковича його Звернення в будь-які державні органи РФ та чи особисто обговорювали з ним мотиви цього Звернення? Так чи ні?

25. Скажіть, у такому разі, чи були ви свідком спроб РФ виправдати будь-які свої дії зазначеним Зверненням?

26. Процитуйте будь-ласка слова Чуркіна В.І., де він посилається на Звернення саме з метою виправдання чи “спроби легітимізації” будь-яких дій РФ?

27. Як колишній дипломат, поясніть, будь-ласка, чи є якісь обмеження щодо документів, яким може бути наданий так званий статус “офіційного документу ООН”? Чи можуть ними бути будь-які заяви із ЗМІ? Неофіційна інформація? Що дає

цей статус?

28. Чи було прийнято рішення ООН про визнання факту агресії з боку Росії? Так чи ні?

29. Тоді як будь-який документ, продемонстрований в ООН може якимось чином “легітимізувати” події (тобто агресію РФ”, які ООН

навіть офіційно не визнало?

30. Чи на Вашу думку, Росія веде агресивну війну проти України?

31. Назвіть точну дату, коли на Вашу думку Росія здійснила агресію проти України?

32. Чому у січні 2011 року Ви, як екс-міністр закордонних справ на той час заявили, що «Харківські угоди» - це мистецтво компромісу? Чому Ви потім працювали в “лояльному до агресора” уряді у 2012 році?

33. З вашої відповіді виходить, що на момент складання Вами присяги Президента України, збройна агресія РФ вже тривала. Чи на момент складання Вами присяги Президента України в країні був введений воєнний стан? Так чи ні?

34. Згідно статті 1 Закону “про правовий режим воєнного стану”, у редакції що діяла на Вашого вступу на посаду Президентом, “Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи

загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності” – таким чином, Закон не передбачає прямий та безумовний причинно-наслідковий зв'язок між 1) агресією чи навіть її загрозою та 2) необхідністю введення воєнного стану. Чи є на Вашу думку, не введення воєнного стану під час агресії, злочинною бездіяльністю керівництва країни?

35. Згідно статті 5 того ж закону, “воєнний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України”. Чому Ви особисто не звернулися до Верховної Ради із таким зверненням одразу після вступу на посаду?

36. Чи можна, враховуючи безумовну норму закону України, стверджувати, що за відсутності навіть звернення Президента про введення воєнного стану, в Україні відсутні як сама агресія з боку будь-якої держави, так і навіть загроза будь-якого нападу? Так чи ні?

37. Скажіть, як колишній дипломат, згідно українського законодавства, що має більшу юридичну силу – закони та постанови ВРУ чи міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких дала ВРУ?

38. Скажіть, чи досі діє чи був денонсований Договір “Про дружбу, співробітництво і партнерство” між Україною та РФ, який було ратифіковано Законом України від 14.01.1998?

39. Тоді скажіть, юридично, що має переважну юридичну силу – постанова ВРУ про визнання РФ агресором, чи міждержавний договір України та РФ про “Дружбу співробітництво і партнерство” між Україною та РФ?

40. Згідно зазначеного міжнародного договору, що має переважну силу на будь-якими постановами чи законами ВРУ, Росія є “дружньою” та “добросусідською” для України державою. Тоді, про яку агресію може йти мова (саме в юридичному аспекті, а не політичному), якщо ООН її не визнала, а законодавство України фактично так само зазначає, що Росія є дружньою до нас країною?

41. Чи відомо Вам про будь-які офіційні документи, які направлялись в Україні, можливо вже на Вашу адресу як Президента України, де б РФ посилалась за Звернення Президента Януковича у якості “обґрунтування” або “надання видимості законності” будь-яким діям РФ?

42. Чи вірно ми розуміємо, що в офіційній комунікації з Україною РФ жодного разу офіційно не посилалась на Звернення Президента Януковича?

43. Тоді, які документальні докази Ви можете надати цьому суду на підтвердження Вашої тези, про спроби РФ “легітимізувати” свої дії за допомогою Звернення?

44. Чи знайомі Ви, як Президент України, із змістом статті 105 Конституції України? Зокрема ця стаття передбачає, що 1) Президент користується правом недоторканості на час виконання повноважень, та 2) звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно (крім випадків усунення в порядку імпічменту).

45. Чи згодні Ви, що посягання на життя та здоров’я Президента фактично є посяганням на одну з державних інституцій, яку уособлює громадянин України, який у конкретний проміжок часу виконує повноваження Президента? Так чи ні?

46. Ви згодні Ви, що право недоторканості передбачає, у тому числі, недопущення будь-яких посягань на життя та здоров’я Президента чи порушення недоторканості його житла, чи обмеження його пересування Україною, чи його затримання будь-якими особами? Так чи ні?

47. Скажіть, чи вважали би Ви загрозою для власного життя будь-яку з таких подій: 1) захоплення Вашого помешкання невідомими озброєними особами; 2) обстріл будь-якого з авто Вашого кортежу; 3) незаконні вимоги будь-яких осіб посадити Ваш літак; 4) заборону працівників прикордонної служби на виліт Вашого літака?

48. Чи вірно ми розуміємо, що у випадку настання будь-якої із зазначених подій Ви не будете звертатись до правоохоронних органів, а особи, що їх вчинили, не будуть нести жодної відповідальності?

49. Чи знаєте Ви, як Президент України, коли, згідно Конституції, Президент припиняє виконувати свої повноваження та, відповідно, втрачає право недоторканості?

50. Чи передбачає Конституція будь-які інші випадки або підстави припинення повноважень Президента України, окрім зазначених у статті 108?

51. У випадку Президента Януковича В.Ф. чи мала місце будь-яка із зазначених у Конституції підстав для дострокового припинення ним повноважень Президента?

52. Чи можна стверджувати, що його повноваження продовжувались принаймні до вступу на пост новообраного Президента – тобто Вас, у червні 2014 року?

53. Чи передбачена Конституцією така підстава для дострокового припинення повноважень Президента як самоусунення?

54. Поясніть суду, що особисто Ви, як Президент, вкладаєте в поняття “самоусунення Президента України”?

55. Офіційна інформація якого відомства стала на той момент підставою для прийняття особисто Вами, як народним депутатом рішення, що президент самоусунувся від виконання конституційних повноважень?

56. Допити інших свідків вже підтвердили, що на момент голосування Постанови “про самоусунення” Президент знаходився на території України, лише виїхав із Києва. На Вашу думку, як діючого Президента України, як довго Президент має бути відсутнім у Києві, щоб вважатися таким, що самоусунувся?

57. Якими нормативними документами визначені особи, яким Президент повинен доповідати про своє місцезнаходження (пересування по державі)?

58. Скільки Конституція України надає Президенту часу для підписання будь-якого Закону прийнятого ВР України (ст. 94)?

59. Чи передбачає Конституція визнання Президента таким, що самоусунувся через будь-яке зволікання із підписанням будь-якого закону, проголосованого Верховною Радою?

60. Постанова «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України», на Ваше переконання, є законною та відповідає Конституції України? Так чи ні?

61. Чи вірно ми зрозуміли, що у випадку, якщо Ви у будь-який момент залишите місто Київ, при цьому в канцелярії Адміністрації Президента України будуть знаходитись непідписані проекти законів, і Верховна Рада прийме постанову про Ваше самоусунення – то Ви не будете заперечувати проти її законності та одразу її визнаєте?

УГОДА ПРО ВРЕГУЛЮВАННЯ КРИЗИ від 21.02.14

62. Коли Вам стало відомо про підписання Президентом Януковичем, представниками опозиції та представникам ЄС Угоди про врегулювання політичної кризи в України?

63. Чи були Вам відомі умови такої Угоди?

64. Чому Ви не забезпечуєте виконання Угоди в частині проведення розслідування під моніторингом Ради Європи?

65. Чи відомо Вам де в даний час зберігається оригінальний примірний такої Угоди?

66. Чи визнаєте Ви дію такої угоди на теперішній час?

67. Чи відомо Вам, що виконання угоди передбачало 48 годин для виконання сторонами обов’язків за цією угодою – тобто до близько 17 години 23 лютого 2014?

68. Чи вірним буде твердження, що згідно Угоди Президент Янукович В.Ф. міг підписати закон про повернення до старої Конституції у будь-який час до сплину 48 годин – тобто до 17 години 23 лютого 2014?

69. Ви, як Народний депутат України, голосували «За» прийняття Постанови про так зване самоусунення Президента Януковича В.Ф.? Так чи ні?

70. Скажіть, о котрій годині якого дня відбулось таке голосування?

71. Чи вірним буде твердження, що таке голосування відбулось до сплину строку дії Угоди? Так чи ні?

72. Чи голосували Ви за Постанову «Про Покладення на Голову Верховної Ради обов’язків Президента України згідно із ст. 112»? Так чи ні?

73. Чи вірно ми розуміємо, що покладення на Голову Верховної Ради обов’язків Президента України передбачалось положенням вже “нової” Конституції, яка була проголосована депутатами лише 21 лютого 2014 року? Так чи ні?

74. Чи вірно ми зрозуміли з Ваших слів, що Президент Янукович В.Ф. станом на 22 чи 23 лютого не підписав такий закон, який би ввів в дію змінений текст Конституції? Так чи ні?

75. Яким чином Ви, як народний депутат, голосували за призначення Турчинова виконуючим обов’язки Президента України, якщо чинна на той момент Конституція, передбачала що в.о. Президента мав стати Прем’єр Міністр України, а не голова Парламенту?

76. Скажіть, о котрій годині якого дня відбулось таке голосування про призначення Турчинова в.о. Президента України?

77. Чи вірним буде твердження, що таке голосування також відбулось до сплину строку дії Угоди? Так чи ні?

78. Тобто з Ваших відповідей можна дійти висновку, що Ви, як народний депутат України, були зацікавлені у зриві домовленостей про мирне врегулювання кризи та умисно, до сплину строку дії Угоді, проголосували за обидві антиконституційні постанови?

79. Чи було таке Ваше голосування результатом домовленостей про майбутній розподіл влади разом з А. Яценюком та О. Турчиновим?

80. Чи було зняття вашої кандидатури на посаду Голови ВР на користь Турчинова частиною зазначених домовленостей?

КРИМ / БОЄЗДАТНІСТЬ ЗСУ

81. На попередніх судових засіданнях свідок О. Турчинов повідомив про вкрай низький рівень обороноздатності України навесні 2014 року. У той же час, уся ваша передвиборча кампанія у навесні 2014 будувалась на обіцянці, що ви за один тиждень закінчите АТО. Вочевидь такі обіцянки базувались на аналітичних висновках, рекомендаціях і доповідях військових, а отже Ваша обіцянка була не безпідставною. Чи вірно ми зрозуміли, що особисто Ви вважали боєздатність українців достатньо високою, щоб закінчити АТО за тиждень?

82. Розкажіть суду – на підставі яких аналітичних довідок Ви базували зазначені обіцянки? Чи можете Ви надати суду такі аналітичні довідки?

83. 28.02.2014 Ви як депутат ВРУ відвідували Крим - Cкажіть рішення про відвідування Криму ви приймали самостійно, або вас уповноважували на цю поїздку?

84. З ким з посадових осіб Криму ви зустрічались і що обговорювали?

85. Які гарантії Ви могли надати представникам влади Криму, зокрема В. Константинову, якщо на час Вашого візиту Турчинов надав вказівку силовим відомствам його нейтралізувати, про що написано в рішенні РНБО?

86. Чи консультувалися Ви з приводу ситуації в Криму з представниками Західних країн-партнерів? З ким конкретно?

87. Чи радили вони Вам відмовитися від оборони Криму? Чим мотивували?

88. Скажіть, чи існувала загроза Вашому життю та здоров’ю під час Вашого візиту в Крим ?

89. Тоді скажіть, чому ви поспіхом, використовуючи таксі та прикриття органів внутрішніх справ втекли з Криму

90. Чи знали Ви, як уповноважений ВР по контролю за ситуацію в Криму, про те, що з 26.02.2014 в Криму працював начальник Генерального штабу України – адмірал Іл’їн Ю.І. з групою генералів та офіцерів за дорученням Турчинова, чи спілкувались під час своєї поїздки до Криму з Іл’їним Ю.І. по ситуації в Криму?

91. 01.03.2014 Ви заявляли, що в Криму всі озброєнні формування, в тому числі і самооборона, повинні скласти зброю та забезпечити мир у зв’язку з цим питання - Чому ви не закликали незаконні збройні формування майдану скласти зброю в Києві для забезпечення миру ?

92. Враховуючи те, що Ви були в Криму на виконання доручення голови ВР и в.о. Президента О.Турчинова, які особисті висновки з обстановки та конкретні пропозиції були доведені до так званого в.о. Президента, якими документами Ви це можете підтвердити?

93. Яка була реакція О. Турчинова на Вашу доповідь?

94. Чи висловлював Вашу позицію Віталій Кличко, коли заблокував призначення керівника уряду Криму до вирішення питань з розподілу всіх посад у державі між політичними силами після державного перевороту?

95. Чи не вважаєте Ви за необхідне ініціювати розслідування щодо Турчинова та інших високопосадовців стосовно здачі Криму?

96. Чи намагались Ви використовуючи посла Зурабова вирішити проблему Криму у лютому-березні 2014 року?

97. Чи відомо Вам про випадки застосування зброї на території АР Крим з боку Українських військових у період з 27.02.2014 по 20.03.2014 року? Якщо так, повідомте про кожен з них.

98. Свідок Турчинов О.В. повідомив, що військовий стан в Україні та в АР Крим ним не вводився у зв’язку з необхідністю проведення у 2014 році виборів Президента України? Вам про це відомо? Ви приймали судьба у обговоренні цього питання?

99. Ви вважаєте мешканців Криму, що після Майдану проголосували за проголошення незалежності Криму, зрадниками?

100. Скажіть, у своїй більшості, населення Криму підтримувало Майдан та нову владу, що прийшла в результаті перевороту (у тому числі – пана Турчинова)?

101. На вашу думку, чи мали право будь-які жителі Криму (будь-яка їх частина) виступити проти осіб, що прийшли до влади внаслідок збройного державного перевороту, яким виявився Майдан?

МАЙДАН

102. Чи можна вважати “мирним зібранням громадян”, будь-які масові акції, в результаті яких вбито 23 співробітника МВС України та більше 1000 правоохоронців отримали вогнепальні поранення? Так чи ні?

103. Тоді чи можна вважати події на Майдані “мирною акцією”?

104. Чому жодного разу за ці роки, вшановуючи пам'ять Героїв Небесної Сотні Ви не віддали шану загиблим працівникам МВС, які захищали конституційний порядок в Україні?

105. Ви особисто спілкувались з ВФЯ у період з 01.12.2013 по 22.02.2014? Якщо так, то скільки разів, з приводу чого та в якій саме атмосфері відбувалось спілкування? Який результат таких бесід був досягнутий?

106. Чи підтримували Ви будь-які органи Майдану (наприклад – Самооборону Майдана) фінансово чи у будь-яких інший спосіб?

РОЗПОДІЛ ВЛАДИ та ПОРТФЕЛІВ

107. Чи відомо Вам, що за однією з версій подій, організаторами вбивств протестувальників на Майдані були саме керівники тодішньої опозиції?

108. Як Ви можете пояснити, що про саме цю версію у своїй телефонній бесіді обговорювали Ештон та Пает?

109. Своїми рішеннями або рішеннями підконтрольних Вам державних органів чи шляхом голосування підконтрольної Вам більшості у Парламенті Ви призначили на керівні посади у державі осіб, що особисто приймали судьба в організації Майдану, його керівництві та можливо мають відношення до загибелі протестуючих на Майдані – чи вірно ми розуміємо, що усі такі призначення є результатом Вашої домовленості із ними про розподіл посад у державі після захоплення влади?

АТО

110. Чи законні дії так званого в.о. Президента Турчинова про застосування збройних сил України у так званій антитерористичній операції на Сході нашої країни?

111. Чи відомі Вам, як діючому Президенту України, факти застосування ЗС України в рамках проведення АТО таких видів озброєння як: ракетних оперативно-тактичних комплексів «Точка-У», бомбардувальної, штурмової авіації, реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч», «Ураган» ? Хто має право на застосування цих видів зброї при проведенні АТО та хто надав наказ на їх застосування?

112. Чи можете Ви назвати кількість загиблих цивільного населення від застосування цієї зброї українськими військовими?

113. Чи відповідає законам та Конституції України надання наказу ЗС України так званого в.о. президента Турчинова на застосування вказаної зброї в період АТО без оголошення війни країні агресору відповідно до законодавства яке діяло на той період часу?

114. Свідок Коваль (колишній міністр оборони) сказав, що якби він залишився міністром оборони, то колона Гіркіна не вийшла б зі Слов’янська та не захопила б Донецьк. Навіщо Ви замінили Коваля на Гелетея?

115. 24.04.2014 Ви були в Луганську. Чи знали Ви, що 23.04.2014 в Луганську уже був вибраний мер? Чому Ви зустрічалися зі студентами, а не вживали заходи по попередженню подальших подій?

116. Ви розумієте, що після президентських виборів ви будете напряму нести відповідальність за тривалу війну на Донбасі, оскільки Ваші передвиборні обіцянки – завершити АТО у лічені дні виявилось брехнею – злочинною брехнею ?

АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ з ЄС

117. Чи можете ви підтвердити, що приводом для Майдану та заворушень в Україні в листопаді 2014 року стало перенесення, а не відмова, Президентом України від підписання Угоди про Асоціацію?

118. Підписуючи Угоду з ЄС, Ви свідомо поставили інтереси ЄС над інтересами звичайних громадян України?

119. Чи мало підписання Угоди з ЄС будь-які негативні наслідки для України? Якщо так, то які?

120. Чи визнаєте Ви зараз, що Янукович В.Ф. був правий, коли казав про вкрай невигідні економічні умови ЄС до України?

ОСТАННІ ПИТАННЯ

121. Чи готові Ви сприяти стороні захисту у забезпеченні допиту європейських політиків: Кетрін Ештон, Урмаса Паєта, Франка-Вальтера Штайнмаєра, Радослава Сікорського, Еріка Фурн’є, Лорана Фабіуса та ін.?

122. Загально відомий факт, що Ви не були в трійці лідерів Майдану, втім Ви вирішили подати свою кандидатуру на посаду президента. Що вами рухало прийняти таке рішення?

123. Чи не вважаєте Ви, що призначення Вас на посаду Президента відбулось із порушеннями, адже на дату прийняття рішення члени ЦВК не мали на це повноважень, оскільки термін їх повноважень сплив?

124. Як Ви можете пояснити здатність призначеного Вами Генпрокурора вгадувати прізвища суддів ще до призначення їх автоматизованою системою?

125. Стаття 102 Конституції України визначає, що Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання Конституції, прав і свобод людини і громадянина. Чи готові Ви понести відповідальність за те, що не виконуєте покладені на Вас обов’язки?

126. Що Ви зробили для громадян держави Україна такого, щоб мати моральне право засуджувати інших президентів?

127. Чим відрізняється один кредит Януковича В.Ф. від багаточисленних кредитів, отриманих нинішньою владою, починаючи з 2014 року?

128. В мережі широко розповсюджене відео, де Ви, стоячи на грейдері, один проти всіх, зупиняєте радикалів. Чи не хотіли Ви упередити подальшу ескалацію, про яку Вам стало відомо?

129. Чи давали Ви доручення на звернення до судових органів в інтересах держави України про визнання незаконним референдуму в АРК по приєднанню до РФ?

130. Коли будуть покарані люди, які захопили владу в лютому 2014 році, не виконали своїх службових повноважень та без жодного пострілу здали Крим?

131. Скажіть, скільки військових частин було в Україні станом на лютий 2014 року?

132. На якій підставі переселенці з Донбасу обмежені у своїх правах?

133. Як можна розслідувати розстріли на Майдані, якщо теперішня влада прийняла Закон України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» від 21.02.2014, який забороняє взагалі навіть збирати інформацію про події Майдану?

134. Чому на виконання Угоди про врегулювання кризи в Україні від 21.02.2014 теперішня влада за участі Ради Європи не створила комісії по розслідуванню подій на Майдані Незалежності?

135. За допомогою яких управлінських прийомів можливо громадян заможної держави Україна, у якої найкращі чорноземи, природні ресурси, трудові ресурси, корисні копалини, зробити найбіднішими і нещасливими?

136. За що Ви так ненавидите Український Народ?"

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