Сводка Новостей
- Зятю Трампа понизили уровень доступа к секретным документам - СNN
- Абраменко планирует побороться за победу на чемпионате мира по фристайлу в 2019 году
- Македония вышла на улицы за имя своё
- Главный вопрос на пресс конференцию Порошенко: за что Вы так ненавидите украинский народ?
- Федерация баскетбола Украины пожизненно дисквалифицировала трех игроков за организацию договорного матча
|Македония вышла на улицы за имя своё
|28.02.2018 07:59
|
Несколько тысяч человек 27 февраля протестовали в столице Македонии Скопье против возможного изменения названия страны по настоянию Греции, сообщило "Радіо Свобода". Активисты обвинили власти в предательстве национальных интересов. Мероприятие поддержали представители македонской православной церкви и христианской организации "Братство".
В этот же день премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что предложил Афинам четыре варианта переименование страны: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардар-Македония или Республика Македония (Скопье).
Греция блокирует переговоры Скопье с ЕС и НАТО, утверждая, что название Македонии является претензией на греческие территории с аналогичным топонимом.