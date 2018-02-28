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Абраменко планирует побороться за победу на чемпионате мира по фристайлу в 2019 году
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28.02.2018 08:01
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Отец олимпийского чемпиона по фристайлу Александра Абраменко
Владимир заверил, что сын продолжит выступления за сборную Украины.
Абраменко завоевал золотую медаль в Пхенчхане Фото: EPA По его
словам, выступление Александра в Южной Корее было праздником для
всех украинцев."К сожалению, олимпийская сборная выступила так, как
она выступила. То, что Саша подарил всем золотую медаль – это
огромное счастье!", – сказал Абраменко-старший.Он заверил, что
29-летний спортсмен продолжит выступать за сборную
Украины."Чемпионат мира – это железно. Мы с ним разговаривали…
У него нет еще в копилке этой медали", – подчеркнул Владимир
Абраменко.Сам чемпион рассказал, что после отдыха продолжит
тренировки в Чехии, Словакии, Швейцарии и Беларуси."Выступать буду
за Украину. Переманивать меня никто не пытался. Были предложения от
России, Беларуси и Казахстана. Все взвесив, мы отказались", –
заявил он.18 февраля Абраменко завоевал золотую медаль на
XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Награда стала
единственной для сборной Украины по итогам соревнований.Чемпионат
мира по фристайлу состоится в феврале 2019 года в американском
Парк-Сити (штат Юта).
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