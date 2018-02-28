Отец олимпийского чемпиона по фристайлу Александра Абраменко Владимир заверил, что сын продолжит выступления за сборную Украины. Абраменко завоевал золотую медаль в Пхенчхане Фото: EPA По его словам, выступление Александра в Южной Корее было праздником для всех украинцев."К сожалению, олимпийская сборная выступила так, как она выступила. То, что Саша подарил всем золотую медаль – это огромное счастье!", – сказал Абраменко-старший.Он заверил, что 29-летний спортсмен продолжит выступать за сборную Украины."Чемпионат мира – это железно. Мы с ним разговаривали… У него нет еще в копилке этой медали", – подчеркнул Владимир Абраменко.Сам чемпион рассказал, что после отдыха продолжит тренировки в Чехии, Словакии, Швейцарии и Беларуси."Выступать буду за Украину. Переманивать меня никто не пытался. Были предложения от России, Беларуси и Казахстана. Все взвесив, мы отказались", – заявил он.18 февраля Абраменко завоевал золотую медаль на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Награда стала единственной для сборной Украины по итогам соревнований.Чемпионат мира по фристайлу состоится в феврале 2019 года в американском Парк-Сити (штат Юта). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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