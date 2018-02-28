Зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру отказали в доступе к внутренней документации Белого дома, сообщает СNN. Кушнеру ограничили доступ к государственным тайнам Фото: ЕРА По словам инсайдеров, изменение уровня доступа с "совершенно секретного" на "секретный" связано с предъявленными главе аппарата Белого дома Джону Келли обвинениями относительно доступа официальных лиц к национальным секретным данным.Как поясняет CNN, Кушнер и некоторые другие сотрудники Белого дома больше не имеют доступа к внутренней документации.Источник телеканала рассказал, что зять президента согласен с этим решением и не будет обращаться к Трампу.Агентство Reuters 23 февраля сообщило, что из-за разногласий с Трампом его советник по нацбезопасности Герберт Макмастер и глава аппарата Белого дома Джон Келли могут в ближайшее время уйти в отставку. По данным журналистов, оба выступали за усиление мер по ограничению доступа к секретной информации в Белом доме, что могло повлиять на посвященность Кушнера в государственные дела. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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