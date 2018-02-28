Зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру отказали в
доступе к внутренней документации Белого дома, сообщает СNN.
Кушнеру ограничили доступ к государственным тайнам Фото: ЕРА По
словам инсайдеров, изменение уровня доступа с "совершенно
секретного" на "секретный" связано с предъявленными главе аппарата
Белого дома Джону Келли обвинениями относительно доступа
официальных лиц к национальным секретным данным.Как поясняет CNN,
Кушнер и некоторые другие сотрудники Белого дома больше не имеют
доступа к внутренней документации.Источник телеканала рассказал,
что зять президента согласен с этим решением и не будет обращаться
к Трампу.Агентство Reuters 23 февраля сообщило, что из-за
разногласий с Трампом его советник по нацбезопасности Герберт
Макмастер и глава аппарата Белого дома Джон Келли могут в ближайшее
время уйти в отставку. По данным журналистов, оба выступали за
усиление мер по ограничению доступа к секретной информации в Белом
доме, что могло повлиять на посвященность Кушнера в государственные
дела.
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