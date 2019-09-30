 Президент Зеленский окончательно уволил секретаря СНБО Александра Данилюка - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Президент Зеленский окончательно уволил секретаря СНБО Александра Данилюка
30.09.2019 06:43

Президент Украины Владимир Зеленский согласился уволить секретаря СНБО Александра Данилюка. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

 

Президент Зеленский окончательно уволил секретаря СНБО Александра Данилюка

Глава государства подпишет заявление Данилюка об отставке. Такое решение он принял после серии консультаций в субботу и воскресенье.

Напомним, 27 сентября стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк написал заявление об увольнении. Документ он подготовил еще до того, как Владимир Зеленский отправился в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Офисе президента отметили, что президент рассмотрит заявление после возвращения в Киев из США.

В четверг, 26 сентября, в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Это было последнее мероприятие в программе визита Зеленского в США.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО в мае текущего года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->