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|Президент Зеленский окончательно уволил секретаря СНБО Александра Данилюка
|30.09.2019 06:43
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Президент Украины Владимир Зеленский согласился уволить секретаря СНБО Александра Данилюка. Об этом сообщает "
Глава государства подпишет заявление Данилюка об отставке. Такое решение он принял после серии консультаций в субботу и воскресенье.
Напомним, 27 сентября стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк написал заявление об увольнении. Документ он подготовил еще до того, как Владимир Зеленский отправился в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Офисе президента отметили, что президент рассмотрит заявление после возвращения в Киев из США.
В четверг, 26 сентября, в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Это было последнее мероприятие в программе визита Зеленского в США.
Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО в мае текущего года.