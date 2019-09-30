Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у его страны нет причин расследовать действия политического конкурента президента Дональда Трампа Джо Байдена. Об этом Луценко сказал в интервью BBC .

"Я не знаю, какие могут быть причины для расследования в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена в соответствии с украинским законодательством", - сказал он.

Луценко отметил, что любое расследование в отношении Байдена и его сына должно начаться в США, это не юрисдикция Украины.

По словам экс-генпрокурора, он встречался с личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани, который спросил его, вероятно ли расследовать дело Байдена в Украине.

"Я сказал ему то же самое, что сказал вам - это не моя юрисдикция. Вероятно, это будет юрисдикция США. Если вы отправите мне требование, да, я предоставлю вам всю официальную информацию, но это не юрисдикция Украины - это был мой ответ", - сказал Луценко.

Трамп и его союзники предполагают, что Байден, будучи вице-президентом при администрации президента Барака Обамы, требовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, поскольку он расследовал деятельность украинской газовой компании Burisma, в которой работал Хантер Байден.

Хантер Байден вошел в совет директоров Burisma в 2014 году. На то время его отец играл ключевую роль в политике США в отношении Украины. Луценко сказал, что любая возможная растрата в Burisma произошла за два или три года до того, как Хантер Байден стал членом совета директоров.

Джо Байден в настоящее время является главным конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Усилия Трампа были направлены на то, чтобы добиться от украинского руководства проведения расследования в отношении Байденов. Стенограмма звонка, который Трамп сделал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 июля, показывает, что он призвал его расследовать обвинения в коррупции против Байдена и его сына.

Таким образом, Трамп надеялся дискредитировать Байдена в глазах американских избирателей.

В жалобе, поданной в прошлом месяце, информатор из разведывательного сообщества сообщил о своей "неотложной обеспокоенности" тем, что президент использовал свои полномочия, чтобы "добиться вмешательства со стороны иностранного государства" в американские выборы в 2020 году.

Расследование, начатое во вторник для проведения процедуры импичмента Трампа, теперь сосредоточено именно на звонке Трампа президенту Украины по поводу обвинений против Байдена.

Демократы обвиняют Трампа в незаконном обращении за иностранной помощью в надежде облить грязью Байдена.

Трамп также обвиняется в том, что он использовал военную помощь Украине в качестве инструмента влияния в переговорах.

Президент Трамп назвал обвинения обманом и очередной "охотой на ведьм".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира