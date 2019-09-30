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|Волкер мог зарабатывать на поставках джавелинов в Украину
|30.09.2019 07:21
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Курт Волкер, который, по данным СМИ, подал в отставку с поста спецпредставителя Госдепа США по Украине, мог отстаивать интересы военно-промышленной компании Raytheon, которая занимается производством противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает
Спецпредставитель США активно поддерживал усиление военной помощи Украине, в том числе поставки ей летального оружия и комплексов Javelin, напоминает газета.
Как пишет издание, он по сути занимал должность спецпосланника по Украине «в качестве добровольца», сохраняя при этом другие оплачиваемые места работы. Газета отмечает, что Волкера пока не обвиняют в конфликте интересов из-за возможных связей с Raytheon, однако к нему могут появиться вопросы.
Отставка может стать стимулом для дальнейшего расследования, в том числе возможной роли Волкера в оказании давления на украинских чиновников, отмечает Politico. Как пишет газета, Конгресс США «почти наверняка» изучит его действия на посту спецпосланника.
В марте 2018 года Госдеп США одобрил продажу Украине 37 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. В марте текущего года Волкер заявил, что Вашингтон и дальше намерен поставлять вооружение Киеву.
Уход Волкера может, как минимум временно, ослабить давление американских "ястребов" на украинские власти по вопросу торможения политической части Минских соглашений.
Теоретически это открывает перспективы к старту процесса политического урегулирования на Донбассе через реализацию формулы Штайнмайера.
Если на то, конечно, будет воля и желание Владимира Зеленского и его команды.