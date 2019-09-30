Курт Волкер, который, по данным СМИ, подал в отставку с поста спецпредставителя Госдепа США по Украине, мог отстаивать интересы военно-промышленной компании Raytheon, которая занимается производством противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает Politico .





Спецпредставитель США активно поддерживал усиление военной помощи Украине, в том числе поставки ей летального оружия и комплексов Javelin, напоминает газета.

По данным газеты, Волкер, будучи спецпредставителем по Украине, также занимал должности в крупной лоббистской компании BGR Group и вашингтонском аналитическом центре McCain Institute. И институт, и фирма имеют финансовые связи с Raytheon, которая «заработала миллионы» от решения Трампа начать поставки комплексов на Украину.

Как пишет издание, он по сути занимал должность спецпосланника по Украине «в качестве добровольца», сохраняя при этом другие оплачиваемые места работы. Газета отмечает, что Волкера пока не обвиняют в конфликте интересов из-за возможных связей с Raytheon, однако к нему могут появиться вопросы.

Волкер не стал комментировать информацию, в Госдепе от комментариев также отказались. Представитель BGR Джеффри Бирнбаум заявил Politico, что Волкер отказался от участия в каких-либо вопросах, связанных с работой фирмы с украинским правительством. В его официальной биографии на сайте Госдепа указано, что Волкер занимал в фирме должность управляющего директора. О том, что спецпредставитель США по Украине подал в отставку, 28 сентября сообщили источники CNN и Reuters, официально эта информация подтверждена не была. CNN при этом отмечал, что решение об отставке было принято вскоре после того, как Конгресс США опубликовал текст жалобы неназванного сотрудника американской разведки на телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В этой жалобе фигурировал и Волкер.

Отставка может стать стимулом для дальнейшего расследования, в том числе возможной роли Волкера в оказании давления на украинских чиновников, отмечает Politico. Как пишет газета, Конгресс США «почти наверняка» изучит его действия на посту спецпосланника.

В марте 2018 года Госдеп США одобрил продажу Украине 37 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. В марте текущего года Волкер заявил, что Вашингтон и дальше намерен поставлять вооружение Киеву.

"Именно этот делец, вместо того, чтобы заниматься Донбассом, организовал встречу между личным адвокатом президента США Руди Джулиани и советником Зеленского. Теперь Волкер будет допрошен в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампу. Волкер - первая, но далеко не последняя жертва скандала Байденгейта, который быстро набирает обороты и скоро вывернет на суд общественности всю гниль американской и украинской политики. Демократы потом еще горько пожалеют, что решились на импичмент Трампу. Именно они и окажутся главными проигравшими в этом деле. Украина - это страна, которая манит многих американцев сюда возможностью сделать большие и быстрые деньги, причем без уплаты налогов. Но для некоторых авантюристов, вроде Манафорта, иллюзия что в Украине можно безнаказанно творить все что угодно, может потом неожиданно выйти боком. Джо Байден тоже уже это понял. Попытка демократов организовать импичмент Трампу, чтобы "отмыть" своего Байдена, только усугубит его ситуацию. США погружаются в глубокий и перманентный политический кризис, в котором они будут жить до самого своего угасания, как мировой гегемон." - Заявил политический аналитик Андрей Головачев.

Уход Волкера может, как минимум временно, ослабить давление американских "ястребов" на украинские власти по вопросу торможения политической части Минских соглашений.

Теоретически это открывает перспективы к старту процесса политического урегулирования на Донбассе через реализацию формулы Штайнмайера.

Если на то, конечно, будет воля и желание Владимира Зеленского и его команды.

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