Погода, Новости, загрузка...
Levi Strauss заменит людей роботами на финальных этапах дизайна джинсов
28.02.2018 19:05
Levi Strauss заменит людей роботами на финальных этапах дизайна джинсов
Цель изменений - уменьшение отходов, расходов, а также сокращение продолжительности процесса предоставления джинсам окончательного вида в соответствии с различных вариантов дизайна
Американский производитель одежды Levi Strauss задействовал роботов в процессе предоставления окончательного вида джинсам - созданию эффектов потертости и изношенности, дыр и тому подобное.
Levi Strauss заменит людей роботами на финальных этапах дизайна джинсов Фото:indianexpress.com

Компания рассчитывает, что к 2020 году роботы, способные выполнять соответствующие действия с помощью лазера, заменят практически всех работников, осуществляющих пока эти процессы, что являются трудоемкими и, в некоторых случаях, вредными для здоровья, пишет газета Financial Times, передает "Интерфакс Украина".

Цель изменений - уменьшение отходов, расходов, а также сокращение продолжительности процесса предоставления джинсам окончательного вида в соответствии с различными вариантами дизайна. Levi Strauss, что является частной компанией, не раскрывает данных, какой объем средств она намерена инвестировать в эту программу.

По словам главного исполнительного директора Levi Strauss Чипа Берга, который возглавил компанию в 2011 году, использование роботов является будущим производства джинсов. Работам, что украшают джинсы с помощью лазера, на каждую пару нужно 90 секунд, а чтобы добиться того же эффекта вручную, приходится потратить около 6-8 минут.

В дальнейшем Levi Strauss рассчитывает поставлять подрядчикам для выполнения финишных работ модели джинсов трех базовых оттенков - светлого, среднего и темного, с тем, чтобы в дальнейшем они с помощью лазера могли предоставить им окончательного вида согласно тысячи различных видов дизайна, заявил вице-президент Levi Strauss Барт Сайтс, отвечающий в компании за инновации.

Такая линия уже работает в Неваде, куда дизайнеры Levi Strauss присылают цифровые файлы-основы для создания окончательного декора работами.

Напомним, что данные исследовательского института Centre for Cities свидетельствуют, что каждое пятое рабочее место (21%) в Великобритании до 2030 года будет занято работами.

  • Дроны стали участниками показа Dolce & Gabbana - ВИДЕО
  • Маск "случайно" назвал пароль будущего глобального интернета

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить