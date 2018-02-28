Цель изменений - уменьшение отходов, расходов, а также сокращение продолжительности процесса предоставления джинсам окончательного вида в соответствии с различных вариантов дизайна

Компания рассчитывает, что к 2020 году роботы, способные выполнять соответствующие действия с помощью лазера, заменят практически всех работников, осуществляющих пока эти процессы, что являются трудоемкими и, в некоторых случаях, вредными для здоровья, пишет газета Financial Times, передает "Интерфакс Украина" .

Цель изменений - уменьшение отходов, расходов, а также сокращение продолжительности процесса предоставления джинсам окончательного вида в соответствии с различными вариантами дизайна. Levi Strauss, что является частной компанией, не раскрывает данных, какой объем средств она намерена инвестировать в эту программу.

По словам главного исполнительного директора Levi Strauss Чипа Берга, который возглавил компанию в 2011 году, использование роботов является будущим производства джинсов. Работам, что украшают джинсы с помощью лазера, на каждую пару нужно 90 секунд, а чтобы добиться того же эффекта вручную, приходится потратить около 6-8 минут.

В дальнейшем Levi Strauss рассчитывает поставлять подрядчикам для выполнения финишных работ модели джинсов трех базовых оттенков - светлого, среднего и темного, с тем, чтобы в дальнейшем они с помощью лазера могли предоставить им окончательного вида согласно тысячи различных видов дизайна, заявил вице-президент Levi Strauss Барт Сайтс, отвечающий в компании за инновации.

Такая линия уже работает в Неваде, куда дизайнеры Levi Strauss присылают цифровые файлы-основы для создания окончательного декора работами.