Павел Сенников

Весь этот жаркий холивар вокруг больной девочки Греты, между прочего, показал, что значительное количество людей все ещё убеждённо верят в разрушение озонового слоя, глобальное обледенение, глобальное потепление и прочие мифы, последовательно терзавшие неустоявшиеся психики на протяжении последних 50 лет. Люди охотно верят в "научные" пугалки, вместо того, чтобы верить в старое доброе Евангелие.

Молодое поколение огорчается на меня за то, что я не на стороне Греты. Им больно оттого, что я считаю Грету лицом бизнес-проекта, проводимого не очень честными людьми. Они влюблены в Грету по уши, и следовательно никакие свидетельства против их кумира не отрезвят их - ни логические доводы, ни научные факты, ни даже фото Греты, спокойно кушающей веганку из упаковок, разлагающихся 100 лет. Ни даже яхта из полимеров, на которой экологическая борцунья две недели загрязняла экологию по пути в Ню-Ёрк, и ни даже ее ПиАр команда, которая за это же время аж 4 раза моталась в тот же город на очень неэкологичных самолётах.

И когда я спокойно и смиренно сообщаю, что недоучившаяся шведская девочка-подросток, истерично запугивающая полупустой зал в ООН - это такой знаток и авторитет, которого я меньше только хотел бы послушать, мое мнение очень многих страшно обижает.

Это обижает всех недоучек, потому что недоучкам хочется, чтобы их мнение считалось авторитетным, а иначе ты хейтер.

Это обижает всех подростков, потому что подростки, как известно, знают все намного лучше нас, стариков - они эксперты по всем вопросам. А если ты им не веришь, то ты хейтер.

Это обижает всех девочек, потому что раз я не верю девочке, то я шовинист. Белый и гетеросексуальный, не сказать ещё хуже.

Это обижает всех психически больных, потому что жестоко - не верить психически больным.

Это обижает всех веганов, потому что если я не верю веганам, то я жестокий пожиратель трупов и, до кучи, убийца белых медведей.

Наверно, это обижает шведов тоже. Ну тут понятно - русские всех обижают.

Дорогие мои огорченные мною, я уже старик, и за мою короткую жизнь видел не один такой экологический бизнес-проект, и даже - не одну такую девочку на трибуне ООН. Прошлая такая девочка-эксперт как раз запугивала народные массы озоновыми дырами до того, как вы родились.

Вы об этом не знаете, - а я это помню. Она боялась выйти на улицу из-за страха озоновой дыры над ее головой (которой там, кстати, нет). Время прошло, фобия исцелела, девочка повзрослела, живёт сейчас обеспеченно на поднятые в ходе акции деньги, гуляет с детишками по улице. Жизнь удалась. Надеюсь, с Гретой будет такой же самый хэппи энд.