"Донецкоблгаз" затягивает введение в эксплуатацию нового трубопровода Очеретино – Авдеевка, по которому предстояло восстановить газоснабжение в восьми населенных пунктах Донецкой области, сообщил корреспонденту издания "ГОРДОН" глава Военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Жители Авдеевки почти девять месяцев живут без газа Фото: Елена Посканная / Gordonua.com Елена ПОСКАННАЯ Пояснить, что именно произошло и есть ли возможность быстро устранить неполадки, корреспонденту издания "ГОРДОН" в компании отказались, сославшись на то, что испытания проводили департамент развития базовых отраслей Донецкой областной государственной администрации и главный подрядчик ООО "Теплоэнерго-комплект". Связаться с руководителями этих организаций не удалось. Как пояснили в приемных начальников, они проводят приемку объектов и очень заняты.В Военно-гражданской администрации Авдеевки информацией о ходе испытаний не располагают, сообщил ее глава Павел Малыхин. Малыхин: Я направил людей фиксировать показания прибора, измеряющего давление в трубопроводе. За последние два дня его показания не изменились. Скриншот: Військове телебачення України / YouTube "По какой причине произошло падение давления, мы можем только гадать. Я знаю, что в трубопровод закачали технический газ и с 21 февраля проводили работы по наладке оборудования. А 23 февраля стало известно о падении давления. Уже 25 февраля я направил людей фиксировать показания прибора, измеряющего давление в трубопроводе. За последние два дня его показания не изменились. Что произошло до этого, мне неизвестно", – рассказал чиновник.По его информации, "Донецкоблгаз" затягивает процесс подписания договоров с местными властями."Передо мной соглашение на эксплуатацию входных газораспределительных систем с "Донецкоблгазом", которое они подписали 26 февраля. А я направил им на подпись этот документ еще 25 января. Теперь они просят меня подписать приложения. В них указаны цены на работы, по которым у нас могут быть замечания. Когда мы ранее обрабатывали соглашение и приложения к нему, внесли много правок. Например, была заложена цена на бензин в 100 грн. Мы это вычеркнули. Таких необоснованных позиций было много. Все документы я могу показать. Мы не знаем, какие цены они заложили на этот раз. Сейчас будем изучать, согласовывать, на что опять придется тратить время. Я этого не понимаю. Дайте людям газ, а потом играйте в бумажки сколько хотите", – резюмировал Малыхин.Местные жители опасаются, что поставки газа в ближайшие месяцы вообще не возобновятся."Все разочарованы и уже потеряли всякую надежду. Нас столько раз обманывали, что мы уже никому не верим. Не исключено, что до наступления тепла мы газ не получим. В пятницу "Донецкоблгаз" заявил, что новый газопровод не прошел испытания. Что это означает? Вообще не пригоден к эксплуатации или проблемы можно быстро устранить? Никто не может дать четкий ответ на этот простой вопрос", – сообщил глава общественного совета Авдеевки Вадим Янковский. Янковский: Дело замерло и никуда не движется. А люди продолжают замерзать. Фото: Елена Посканная / Gordonua.com По его словам, в городской службе газа также не владеют данными о ходе испытаний, но признают, что в процессе строительства газопровода были проблемы."Я встречался с начальником горгаза. Он может отвечать только за тот участок газопровода, который организация делала, – это 4 км на входе в город. Он рассказал, что монтировать трубопровод было непросто, потому что поставили много некачественных труб и муфт для сварки. Но они свою задачу выполнили, а что происходит на остальном участке трубопровода, могут только догадываться. Пока мы видим, как развивается конфликт между "Донецкоблгазом" и Донецкой обладминистрацией. Первые не хотят принимать объект в эксплуатацию, а вторые говорят о саботаже, потому что "Донецкоблгаз" все время находит повод не подписывать договор с администрацией о приемке трубопровода. Дело замерло и никуда не движется. А люди продолжают замерзать", – отметил Янковский.Газопровод, по которому подавался газ в Авдеевку и еще семь близлежащих населенных пунктов, был поврежден 7 июня 2017 года в результате обстрелов. Ремонтные работы летом не проводились в связи с отсутствием гарантий безопасности для специалистов. Из-за отсутствия газоснабжения в городе была объявлена чрезвычайная ситуация. С наступлением холодов гуманитарная ситуация ухудшилась, потому что большая часть частных домов подключена к системам газового отопления.В конце ноября корреспондент издания "ГОРДОН" побывал в Авдеевке. Уже тогда температура в домах не превышала +6 °С, для использования электрических обогревателей не хватало напряжения в сети.Строительство газопровода в Авдеевку началось в сентябре. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука и вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко обещали, что работы завершат в декабре.1 февраля Зубко сообщил, что труба прошла испытания, разрешительные документы получены, но "есть саботаж от "Донецкоблгаза" на принятие этого газопровода в эксплуатацию". По словам Зубко, в Кабинете Министров знают, как повлиять на ПАО "Донецкоблгаз", не сдающего часть газопровода, которую само же и строило. Ожидалось, что проблема будет решена в течение одной-двух недель.9 февраля глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский рассказал о своем обращении к генеральному прокурору и руководителю СБУ с просьбой дать правовую оценку действиям руководства и собственников "Донецкоблгаза", поскольку считает, что те "содействуют террористическим организациям в форме саботажа".Редакция издания "ГОРДОН" продолжает следить за развитием ситуации и направила требование в Донецкую областную государственную администрацию и в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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