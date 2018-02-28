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|28.02.2018 19:13
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С начала суток зафиксировано три обстрела укреплений ВСУ со стороны оккупантовНесмотря на небольшое количество обстрелов, российско-оккупационные группировки на некоторых участках линии разграничения продолжают провоцировать Вооруженные Силы Украины в боевых противостояний.
Фото:volynnews.com
На Луганском направлении, на рассвете, враг активизировался на Светлодарской дуге. Под обстрелы агрессора из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции ВСУ возле населенного пункта Луганское. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия соперник вел огонь по защитникам Новгородского.
На Донецком направлении, в обеденное время, враг применил минометы различных калибров близко Павлополя на Приазовье, сообщает пресс-центр штаба АТО.
В общем, с начала суток зафиксировано три обстрела укреплений ВСУ со стороны оккупантов. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал.
Напомним, что волонтеры опубликовали видео ночного боя, во время которого украинские бойцы отбили атаку боевиков на Светлодарской дуге.