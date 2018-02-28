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|Филатов предложил своему заместителю уволиться из-за ее высказываний об украинском языке
|28.02.2018 19:20
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1643622619052962&id=100002157183088
Городской голова подчеркнул, что никакие политические договоренности, заслуги прошлого либо личные симпатии не станут для чиновников спасением от увольнения."Никакого иммунитета. Ни для кого", – отметил он.Филатов добавил, что знаком с Епифанцевой с детства."Более двух лет я терпел ее склоки и бесконечное выяснение отношений с другими работниками исполкома. Но Фото: dnpr.com.ua
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