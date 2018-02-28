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Филатов предложил своему заместителю уволиться из-за ее высказываний об украинском языке
28.02.2018 19:20
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что если его подчиненные намерены во всеуслышание рассуждать о языковой политике и давать оценки украинскому правительству, пускай увольняются и идут в активисты. случай произошел после истории с публичным высказыванием заммэра о статусе украинского языка Фото: Светлана Епифанцева / Facebook "Сообщаю, что заместителю городского головы Светлане Владимировне Епифанцевой отныне предложено уволиться за высказывания о статусе государственного языка и нарушение этики государственного служащего. В последнее время госпожа Епифанцева систематически позволяла себе неоднозначные публичные высказывания, чем вызвала справедливое общественное возмущение", – написал Филатов.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1643622619052962&id=100002157183088
Городской голова подчеркнул, что никакие политические договоренности, заслуги прошлого либо личные симпатии не станут для чиновников спасением от увольнения."Никакого иммунитета. Ни для кого", – отметил он.Филатов добавил, что знаком с Епифанцевой с детства."Более двух лет я терпел ее склоки и бесконечное выяснение отношений с другими работниками исполкома. Но 4__04Фото: dnpr.com.ua

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