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Порошенко: Отдельные олигархические СМИ мочат президента
28.02.2018 19:21
Порошенко: Отдельные олигархические СМИ мочат президента
Отвечая на вопрос о деолигархизацию, Порошенко заявил, что не собирается отбирать у олигархов активы
Президент Порошенко заверил, что ни один из олигархов не влияет на принятие решений президентом, парламентом или правительством. Об этом он заявил на пресс-конференции "Вызовы-2018".
Порошенко: Отдельные олигархические СМИ мочат президента Президент Петро Порошенко у Верховній Раді України. Фото: Палінчак Михайло

"Не может государственная власть бороться с кем-то конкретно. Я не собираюсь этого делать и не поддерживаю, если это будет делать кто-то другой, независимо от того, кто это - Коломойский, Ахметов, Фирташ, Курченко. Где они все там сейчас?..", - сказал Порошенко.

"Ни один из них не влияет на позицию Президента. Это и есть деолигархизация", - сказал он.

Порошенко еще раз подчеркнул, что не имеет никаких соглашений с Дмитрием Фирташем.

"У нас что, существенно улучшилась позиция Фирташа? Фирташ заехал в Украину? Фирташ или Коломойский сегодня руководит парламентом, президентом, правительством ли в Укрнафте нет изменений, или в Приватбанке?", - спросил президент.

Ответил Порошенко на обвинения и по формуле "Роттердам +".

"Я не собираюсь становиться на защиту формулы, но что такое "Роттердам+"? Это просто показатели биржи. Формирование цен на энергетические активы", - сказал Порошенко.

"В соглашении с МВФ записано: "импортный паритет". Импортный паритет - это ориентация на биржу. Не нравится "Роттердам+"? Предложите "Варшаву+", "Бремен+", - подчеркнул президент.

Порошенко не нравится существование такой формулы и он выступает за создание энергетической биржи.

"Мы должны выбрать - или у нас коммунизм и социализм, и цены будут доказыаваться чиновниками, или это будет определяться рынком - спросом, предложением, с учетом импортных поставок", - сказал он.

"Не должен чиновник любого ранга регулировать цены на сахар, на бензин, или на мясо. Это приводит только к галопирующей инфляции и неконтролируемому росту цен", - добавил он.

Напоследок президент сообщил, что против него ведется информационная кампания в СМИ.

"Отдельные олигархические СМИ "мочат" президента. Я этого не боюсь. Ничего у вас не получится", - сказал он.

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