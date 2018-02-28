Отвечая на вопрос о деолигархизацию, Порошенко заявил, что не собирается отбирать у олигархов активы

"Не может государственная власть бороться с кем-то конкретно. Я не собираюсь этого делать и не поддерживаю, если это будет делать кто-то другой, независимо от того, кто это - Коломойский, Ахметов, Фирташ, Курченко. Где они все там сейчас?.." , - сказал Порошенко.

"Ни один из них не влияет на позицию Президента. Это и есть деолигархизация" , - сказал он.

Порошенко еще раз подчеркнул, что не имеет никаких соглашений с Дмитрием Фирташем.

"У нас что, существенно улучшилась позиция Фирташа? Фирташ заехал в Украину? Фирташ или Коломойский сегодня руководит парламентом, президентом, правительством ли в Укрнафте нет изменений, или в Приватбанке?", - спросил президент.

Ответил Порошенко на обвинения и по формуле "Роттердам +".

"Я не собираюсь становиться на защиту формулы, но что такое "Роттердам+"? Это просто показатели биржи. Формирование цен на энергетические активы" , - сказал Порошенко.

"В соглашении с МВФ записано: "импортный паритет". Импортный паритет - это ориентация на биржу. Не нравится "Роттердам+"? Предложите "Варшаву+", "Бремен+" , - подчеркнул президент.

Порошенко не нравится существование такой формулы и он выступает за создание энергетической биржи.

"Мы должны выбрать - или у нас коммунизм и социализм, и цены будут доказыаваться чиновниками, или это будет определяться рынком - спросом, предложением, с учетом импортных поставок" , - сказал он.

"Не должен чиновник любого ранга регулировать цены на сахар, на бензин, или на мясо. Это приводит только к галопирующей инфляции и неконтролируемому росту цен" , - добавил он.

Напоследок президент сообщил, что против него ведется информационная кампания в СМИ.