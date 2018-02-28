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Лавров: Военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против РФ
28.02.2018 19:28
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе "явно агрессивной позицией". Лавров: Не просто рудимент холодной войны, а явно агрессивная позиция Фото: ЕРА "Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестра

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