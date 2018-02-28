Путин после переговоров заявил, что "Северный поток-2" не является альтернативой транзита газа через Украину в Европу

Об этом он сказал после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, сообщает Reuters .

Путин после переговоров заявил, что "Северный поток-2" не является альтернативой транзита газа через Украину в Европу.

"Северный поток - 2" австрийское правительство поддерживает, но, конечно, здесь еще можно проработать множество деталей. Необходимо прояснить те или иные вопросы и влияние этого проекта на другие государства. Австрия очень положительно относится к этому проекту" , - цитирует канцлера Австрии ТАСС .

Недавно спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил , что проект магистрального газопровода из России в Германию в обход Украины "Северный поток 2" является полностью политическим проектом, а не коммерческим.

Напомним, в конце января компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода Nord Stream, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток - 2" в ее территориальных водах.