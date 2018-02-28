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Курц после встречи с Путиным: правительство Австрии поддерживает строительство "Северного потока-2"
28.02.2018 19:28
Курц после встречи с Путиным: правительство Австрии поддерживает строительство "Северного потока-2"
Путин после переговоров заявил, что "Северный поток-2" не является альтернативой транзита газа через Украину в Европу
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна поддерживает построение газопровода "Северный-поток-2".
Курц после встречи с Путиным: правительство Австрии поддерживает строительство "Северного потока-2" Себастиан Курц. Фото: news.nur.kz

Об этом он сказал после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, сообщает Reuters.

Путин после переговоров заявил, что "Северный поток-2" не является альтернативой транзита газа через Украину в Европу.

"Северный поток - 2" австрийское правительство поддерживает, но, конечно, здесь еще можно проработать множество деталей. Необходимо прояснить те или иные вопросы и влияние этого проекта на другие государства. Австрия очень положительно относится к этому проекту", - цитирует канцлера Австрии ТАСС .

Недавно спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что проект магистрального газопровода из России в Германию в обход Украины "Северный поток 2" является полностью политическим проектом, а не коммерческим.

Напомним, в конце января компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода Nord Stream, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток - 2" в ее территориальных водах.

Строительство газопровода "Северный поток-2" ведется по дну Балтийского моря. Его реализацией занимается компания Nord Stream 2 AG. Протяженность газопровода, ведущего в Германию, должна составить более 1200 км, совокупная мощность - 55 млрд куб. м ежегодно. Проект реализует российский "Газпром" вместе с Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper и Wintershall.

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