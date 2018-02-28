Киевский апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры и вернул государству здание Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Киевский апелляционный хозяйственный суд вернул государству здание Гостиного двора Фото: kievvlast.com.ua "Многолетняя борьба за Гостиный двор завершена победой. Киевский апелляционный хозяйственный суд поддержал принципиальную позицию прокуратуры Киева и вернул государству здание Гостиного двора, расположенное на Контрактовой площади в Киеве", – написал он.Генпрокурор отметил, что с 1994 года здание площадью 9433 м² находилось в аренде частной структуры – ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация"."По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии. Однако часто устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения памятника архитектуры Гостиный двор", – отметил Луценко. https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/891770151022161 Гостинный двор, торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построен в 1809 году. Бывший памятник архитектуры. Здание Гостиного двора было удалено из списка памятников архитектуры 15 августа 2011 года.В декабре 2014 года Киевский городской совет обратился в Кабинет Министров с просьбой вернуть Гостиный двор из государственной в коммунальную собственность. Как отметили депутаты, здание находится в аварийном состоянии и требует консервации. При этом арендатор не пускает депутатов на территорию Гостиного двора. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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