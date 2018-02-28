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|Луценко: Многолетняя борьба за Гостиный двор в Киеве завершена победой
|28.02.2018 19:36
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https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/891770151022161
Гостинный двор, торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построен в 1809 году. Бывший памятник архитектуры. Здание Гостиного двора было удалено из списка памятников архитектуры 15 августа 2011 года.В декабре 2014 года Киевский городской совет обратился в Кабинет Министров с просьбой вернуть Гостиный двор из государственной в коммунальную собственность. Как отметили депутаты, здание находится в аварийном состоянии и требует консервации. При этом арендатор не пускает депутатов на территорию Гостиного двора.
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