85 вагонов принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития

Об этом сообщает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ (Трехсторонняя контактная группа) Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В очередной раз украинская сторона поставила вопрос возврата подвижного состава "Укрзализныци", который был незаконно захвачен в ОРДЛО. Речь идет о более 30 тысячах вагонов, принадлежащих украинским государственным компаниям, частным владельцам и иностранным структурам - например, 85 вагонов принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития" , - написала Олифер на своей странице в Facebook по итогам заседания ТКГ в Минске.