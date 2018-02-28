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|Тысячи вагонов "Укрзализныци" остаются захваченными в ОРДЛО
|28.02.2018 19:36
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85 вагонов принадлежат Европейскому банку реконструкции и развитияВ неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОЛДЛО) остаются 30 тыс. вагонов, принадлежащих украинским госкомпаниям, частным и иностранным владельцам.
Фото: УНИАН
Об этом сообщает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ (Трехсторонняя контактная группа) Леонида Кучмы Дарка Олифер.
"В очередной раз украинская сторона поставила вопрос возврата подвижного состава "Укрзализныци", который был незаконно захвачен в ОРДЛО. Речь идет о более 30 тысячах вагонов, принадлежащих украинским государственным компаниям, частным владельцам и иностранным структурам - например, 85 вагонов принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития", - написала Олифер на своей странице в Facebook по итогам заседания ТКГ в Минске.
Напомним, что государственная компания "Укрзализныця" подписала с General Electric Transportation договор на 1 млрд долларов.