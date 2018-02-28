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Садальский о "кокаиновом деле" в Аргентине: Гундяев водку беспошлинно ввозил, а эти - кокс
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28.02.2018 19:44
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Актер Станислав Садальский завил, что скандал с возможным участием
руководителей "Фонда православных меценатов" в накотрафике является
продолжением деятельности патриарха РПЦ Кирилла Гундяева. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Садальский: Они
в кадило засыпали кокс Фото: stassadal / Instagram "Они в кадило
засыпали кокс. Иван Близнюк, арестованный по "кокаиновому делу",
был руководителем фонда православных меценатов в Латинской Америке.
РПЦ вступилась за мецената Близнюка, считая все это провокацией
работников посольства. О времена, о нравы! Все шло на богоудобное
дело! Гундяев (глава Русской православной церкви
Кирилл. – ) водку беспошлинно ввозил, а эти –
кокс", – написал он.22 февраля аргентинские СМИ сообщили,
что правоохранители Аргентины и РФ провели совместную
операцию и не дали наладить наркотрафик через российское
посольство в Буэнос-Айресе.Россиянин, организовавший схему по
переправке дипломатической почтой из Аргентины в Россию 389 кг
кокаина стоимостью около €50 млн, объявлен в розыск через
Интерпол.Расследование началось в декабре 2016 года, когда посол
России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил 12 чемоданов с
наркотиками в здании посольской школы.По делу о переправке
наркотиков задержаны прежний сотрудник посольства в Аргентине Али
Абьянов, а также пришедшие за чемоданами Владимир Калмыков и
Иштимир Хуздамов. В Аргентине арестованы Близнюк и Александр
Чикало, которые значатся как руководители фонда MORAL.В
сообщении на сайте почетного консула Российской Федерации в
городе Мар-дель-Плата Чикало и Близнюк названы в числе
гостей на приеме Русского православного прихода.Задержанный офицер
аргентинской полиции Близнюк, по данным СМИ, приобрел кокаин,
который планировалось переправить через посольство России. Он
занимает пост вице-президента фонда MORAL. Перевозивший в аэропорт
чемоданы с кокаином Чикало – президент фонда MORAL.
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