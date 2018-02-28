Актер Станислав Садальский завил, что скандал с возможным участием руководителей "Фонда православных меценатов" в накотрафике является продолжением деятельности патриарха РПЦ Кирилла Гундяева. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Садальский: Они в кадило засыпали кокс Фото: stassadal / Instagram "Они в кадило засыпали кокс. Иван Близнюк, арестованный по "кокаиновому делу", был руководителем фонда православных меценатов в Латинской Америке. РПЦ вступилась за мецената Близнюка, считая все это провокацией работников посольства. О времена, о нравы! Все шло на богоудобное дело! Гундяев (глава Русской православной церкви Кирилл. – ) водку беспошлинно ввозил, а эти – кокс", – написал он.22 февраля аргентинские СМИ сообщили, что правоохранители Аргентины и РФ провели совместную операцию и не дали наладить наркотрафик через российское посольство в Буэнос-Айресе.Россиянин, организовавший схему по переправке дипломатической почтой из Аргентины в Россию 389 кг кокаина стоимостью около €50 млн, объявлен в розыск через Интерпол.Расследование началось в декабре 2016 года, когда посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил 12 чемоданов с наркотиками в здании посольской школы.По делу о переправке наркотиков задержаны прежний сотрудник посольства в Аргентине Али Абьянов, а также пришедшие за чемоданами Владимир Калмыков и Иштимир Хуздамов. В Аргентине арестованы Близнюк и Александр Чикало, которые значатся как руководители фонда MORAL.В сообщении на сайте почетного консула Российской Федерации в городе Мар-дель-Плата Чикало и Близнюк названы в числе гостей на приеме Русского православного прихода.Задержанный офицер аргентинской полиции Близнюк, по данным СМИ, приобрел кокаин, который планировалось переправить через посольство России. Он занимает пост вице-президента фонда MORAL. Перевозивший в аэропорт чемоданы с кокаином Чикало – президент фонда MORAL. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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