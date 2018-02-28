Инициатором внесения в повестку дня вопроса выступила левая партия CUP

Об этом сообщает газета El Mundo .

Инициатором внесения в повестку дня вопроса о подтверждении новым составом парламента декларации о независимости Каталонии от 27 октября 2017 года выступила левая партия CUP.

За включение этого предложения в повестку дня голосовали представители всех партий, выступающих за независимость.

Предложение CUP, которая имеет в парламенте 4 места из 135, будет обсуждаться в качестве поправки к основному документу, согласно которому прежний глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, что находится в Брюсселе, сможет вновь выставить свою кандидатуру на этот пост.

Стоит отметить, что юристы парламента Каталонии предостерегли спикера Рожера торренте, что внесение подобного предложения противоречит решению Конституционного суда Испании.

Ранее Конституционный суд заявил, что остановит утверждения утверждение Пучдемона на пост главы каталонского правительства, если он лично не появится в региональный парламент на заседание в дни обсуждения и голосования. Предварительно Пучдемон должен запросить согласие у Верховного суда Испании, чтобы прибыть в парламент.

Напомним, что парламент Каталонии проголосовал за объявление независимости от Испании. Решение поддержали 70 депутатов, против голосовали 10. Оппозиция бойкотировала голосование. В свою очередь Кабинет министров Испании распустил парламент и правительство Каталонии , назначив внеочередные выборы на 21 декабря.

21 декабря, в испанском регионе Каталония завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент .

На внеочередных выборах боролись шесть основных политических партий, часть из которых выступает за отделение региона от Испании, другие поддерживают идею сохранения Каталонии в составе страны.