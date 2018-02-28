Спустя три года после кадрового назначения, Порошенко наконец-то сказал украинцам правду о том, что вопросами освобождения украинских пленных и заключенных занимается

Виктор Медведчук. Об этом заявил политический аналитик Василь Вакаров.

"Хочу обратить внимание на два важных месседжа, прозвучавших на пресс-конференции Порошенко.

Примерно в 16.06 Президент Украины задал интригу, сообщив, что он лично занимается вопросом освобождения украинцев, которые осуждены и сидят в российских тюрьмах. По словам Порошенко, и в России этот вопрос решается на высшем уровне – на уровне руководства РФ.

Но если есть задача коммуникации на высшем уровне между Киевом и Москвой – то есть и человек, который ее решает.

И возникает вопрос – кто же этот человек, обеспечивающий контакт на высшем уровне – между Порошенко и самим Путиным, а также другими руководителями РФ?

В общем, Порошенко сам создал интригу.

Но ближе к концу пресс-конференции сам же ее и разрешил, назвав по имени переговорщика №1.

Спустя три года после кадрового назначения, Порошенко наконец-то сказал украинцам правду о том, что вопросами освобождения украинских пленных и заключенных занимается

Виктор Медведчук, представляющий Украину на переговорах в Минске.

И президент пояснил, что главным критерием для выбора его кандидатуры является эффективность Медведчука как переговорщика.

А до этого Пётр Порошенко не зря вспомнил самый масштабный обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года, прямо дав понять, кому обязаны свободой 380 граждан Украины, встретивших Новый год не в тюрьме, а вместе с родными и близкими.

Собственно, ни для кого не секрет, что Медведчук за три года своей работы освободил более тысячи человек с обеих сторон.

Именно следовательно журналисты и спросили о его роли в Минской контактной группе.

Но слова Порошенко об эффективном переговорщике – это ведь ответ на вопрос, кто именно сейчас ведет переговоры об освобождении двух украинцев, чьи фамилии пока неизвестны.

Сам Порошенко говорит, что есть шансы вернуть двух граждан Украины до конца «текущего года».

В принципе, Порошенко не сказал ничего сенсационного, а просто признал то, что и так давно всем известно.

Но хорошо то, что Президент продемонстрировал смелость назвать по имени того человека, кто помогает простым украинцам, попавшим в беду." - Заявил Василь Вакаров.

Виктор Медведчук оказался самым эффективным каналом коммуникации в вопросе освобождения заложников.

Об этом в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112 Украина", заявил президент Петр Порошенко.

По его словам, кандидатуру Медведчука в гуманитарную подгруппу ТКГ инициировал экс-глава СБУ.

"Я об этом знал, и сейчас вам подчеркиваю, что я буду работать с любым, кто эффективно сможет вернуть хотя бы одного украинского заложника домой.

И мы старались применять различные каналы коммуникации, начиная от военных и заканчивая церковью. Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Потому что решение об освобождении принимает непосредственно Путин", - рассказал президент.

Напомним, в ходе пресс-конференции Порошенко анонсировал возвращение до конца текущей недели двух заложников, которых сейчас удерживает Россия.

Отметим, контактная группа по урегулированию ситуации в Украине считает необходимым ввести с 5 марта новое перемирие в Донбассе из-за роста числа нарушений режима прекращения огня в феврале, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"В течение "новогоднего" или "рождественского" перемирия значительно снизилось число нарушений режима прекращения огня. Однако в феврале число таких случаев вновь возросло. В связи с этим контактная группа сочла необходимым объявить с 5 марта "весеннее" перемирие", — заявил Грызлов по итогам переговоров.

По его словам, на встрече контактной группы в среду самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики поставили вопрос о росте числа нарушений Киевом режима прекращения огня, обстрелах, нарушениях в режиме отвода запрещенных минскими соглашениями вооружений от линии соприкосновения.

"Российская делегация предложила ОБСЕ более четко фиксировать, с какой стороны происходят нарушения, а также поставить на контроль выпуск приказов об ответственности для нарушителей режима прекращения огня и исполнение этих приказов личным составом формирований противостоящих сторон", — добавил постпред РФ.

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