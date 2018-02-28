Несоответствие Конституции так называемого закона Колесниченко-Кивалова Конституционный суд Украины объяснил имеющими "системный характер" нарушениями процедуры рассмотрения и голосования. Законопроект Верховная Рада проголосовала без обсуждения Фото: wikipedia.org В документе сказано, что законопроект №9073, который рассматривали во втором чтении, не имел сравнительной таблицы и вывода комитета, в повестку дня его внесли без полного названия, регистрационного номера, редакции и инициаторов внесения.Кроме того, проект проголосовали без обсуждения во втором чтении, не рассматривались поправки и предложения народных депутатов, а само голосование проходило с "физическим препятствованием" и с использованием карточек, которые отсутствовали в зале заседаний."Совокупность указанных обстоятельств указывает, что Верховная Рада Украины нарушила процедуру рассмотрения и принятия проекта закона №9073", – говорится в документе.По мнению Конституционного суда, нарушения на пленарном заседании 3 июля 2012 года, когда принимали законопроект, "имели системный характер".Верховная Рада Украины приняла инициированный Партией регионов законопроект "Об основах государственной языковой политики", авторами которого были нардепы Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов, 3 июля 2012 года. Документ вступил в силу в августе того же года и предусматривал, в частности, возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. Противники закона подчеркивали, что документ усиливал позиции русского языка в восточных регионах страны.В феврале 2014 года, сразу после победы Евромайдана, Рада отменила "закон Кивалова–Колесниченко", однако и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что не будет подписывать решение парламента.В июле 2014 года 57 народных депутатов подали представление о конституционности закона в Конституционный Суд, 10 октября того же года было открыто производство, в ноябре 2016 года суд приступил к рассмотрению представления нардепов.14 декабря 2016 года КСУ завершил рассмотрение дела в открытом слушании и перешел к закрытой части заседания.28 февраля 2018 года Конституционный Суд Украины принял решение касательно закона об основах государственной языковой политики. В пресс-службе Всеукраинского объединения "Свобода" утверждали, что КСУ признал его не соответствующим Конституции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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