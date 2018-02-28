Погода, Новости, загрузка...
Президент: реадмиссия Саакашвили в Польшу состоялась безупречно
28.02.2018 19:52
Президент: реадмиссия Саакашвили в Польшу состоялась безупречно
"Не думаю, что он сейчас счастливый человек"
Петр Порошенко считает, что прежний глава одесской ОГА и президент Грузии Михаил Саакашвили сам разрушил ожидания от него в Украине, а процедура его реадмиссии была проведена безупречно.
Президент: реадмиссия Саакашвили в Польшу состоялась безупречно Фото: Flickr / Петро Порошенко

"Михаил, к сожалению, я жалею об этом, но он их (перспективы, - ред.) сам разрушил. Не думаю, что он сейчас счастливый человек. Но это его проблемы и его дело", - заявил Порошенко.

Президент отметил, что реадмиссия Саакашвили в Польшу прошла без нарушений.

"Вопрос реадмиссии в Польшу после нарушения закона, которое было совершено Саакашвили и его группой лиц при пересечении границы, что было подтверждено судом после всестороннего рассмотрения, вопрос реадмиссии был проведен юридически безупречно с точки зрения украинского законодательства с точки зрения международных обязательств Украины и с точки зрения верховенства права", - добавил глава украинского государства.

Напомним, что пограничники запретили лидеру "Движения новых сил", экс-президенту Грузии Саакашвили въезд в Украину на 3 года - до 13 февраля 2021 года.

 

  • Саакашвили ответил на заявление Порошенко
  • Суд отложил рассмотрение иска Саакашвили о лишении гражданства
  • Саакашвили ответил ГПУ: Я готов приехать в Украину и пройти все следственные действия

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить