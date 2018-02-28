"Не думаю, что он сейчас счастливый человек"

"Михаил, к сожалению, я жалею об этом, но он их (перспективы, - ред.) сам разрушил. Не думаю, что он сейчас счастливый человек. Но это его проблемы и его дело" , - заявил Порошенко.

Президент отметил, что реадмиссия Саакашвили в Польшу прошла без нарушений.

"Вопрос реадмиссии в Польшу после нарушения закона, которое было совершено Саакашвили и его группой лиц при пересечении границы, что было подтверждено судом после всестороннего рассмотрения, вопрос реадмиссии был проведен юридически безупречно с точки зрения украинского законодательства с точки зрения международных обязательств Украины и с точки зрения верховенства права" , - добавил глава украинского государства.