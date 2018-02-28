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|Президент: реадмиссия Саакашвили в Польшу состоялась безупречно
|28.02.2018 19:52
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"Не думаю, что он сейчас счастливый человек"Петр Порошенко считает, что прежний глава одесской ОГА и президент Грузии Михаил Саакашвили сам разрушил ожидания от него в Украине, а процедура его реадмиссии была проведена безупречно.
Фото: Flickr / Петро Порошенко
"Михаил, к сожалению, я жалею об этом, но он их (перспективы, - ред.) сам разрушил. Не думаю, что он сейчас счастливый человек. Но это его проблемы и его дело", - заявил Порошенко.
Президент отметил, что реадмиссия Саакашвили в Польшу прошла без нарушений.
"Вопрос реадмиссии в Польшу после нарушения закона, которое было совершено Саакашвили и его группой лиц при пересечении границы, что было подтверждено судом после всестороннего рассмотрения, вопрос реадмиссии был проведен юридически безупречно с точки зрения украинского законодательства с точки зрения международных обязательств Украины и с точки зрения верховенства права", - добавил глава украинского государства.
Напомним, что пограничники запретили лидеру "Движения новых сил", экс-президенту Грузии Саакашвили въезд в Украину на 3 года - до 13 февраля 2021 года.