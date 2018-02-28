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|Олифер заявила, что представители "ДНР" пообещали гарантии безопасности ремонтным бригадам "Vodafone Украина"
|28.02.2018 19:59
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https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/1588817001238396
По ее словам, в заседании подгруппы принял участие представитель компании мобильной связи "Vodafone Украина", который заявил, что компания готова отремонтировать оборудование, находящееся на не подконтрольной Украине части Донбасса."После проведения необходимых ремонтных работ на поврежденных объектах компании, в случае необходимости, украинская сторона готова рассмотреть вопрос по улучшению качества работы сетей на территории ОРДЛО", – добавила Олифер.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.На Донбассе 11 января перестала работать связь "Vodafone Украина".13 января на запрос "Комсомольской правды" в Vodafone сообщили, что не выяснили причины потери связи. В компании добавили, что не могут гарантировать возвращение связи и услуг оператора, если повреждение произошло на подконтрольной "ДНР" территории.15 января представители "Vodafone Украина" проинформировали, что не могут получить доступ в "серую зону" для ремонта поврежденной линии связи.19 января "Vodafone Украина" сообщила, что в Луганске связь удалось наладить, а в Донецке – нет. "Причина неизвестна – либо оборудование выведено из строя, либо нет энергоснабжения", – написал представитель компании.20 января украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе заявила, что восстановительные работы Vodafone в оккупированных районах Донецкой области блокируют боевики.29 января "министерство связи ДНР" предложило руководству "Vodafone Украина" запустить альтернативный вариант связи через территорию России.
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