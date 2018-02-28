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Миллиардер Гинзбург: Я вкладываю в украинские стартапы и проекты, которые делаются силами украинских программистов
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28.02.2018 20:07
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В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону
украинско-американский миллиардер Марк Гинзбург сообщил, что хочет
изменить ситуацию, когда результат работы украинских программистов
становиться собственностью иностранных работодателей. Гинзбург:
Украина – крупнейший экспортер программного обеспечения во всей
Европе Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Как украинский
патриот, на всех международных конференциях я говорю: "Украина
является крупнейшим импортером софта в Европе". Некоторые пытаются
поправить: "В Восточной Европе". Нет! Украина – крупнейший
экспортер программного обеспечения во всей Европе. Но что
происходит? 95 процентов наших программистов работают на
аутсорсинге, то есть продают свое время, талант, квалификацию
иностранным компаниям, а конечный продукт остается собственностью
иностранных работодателей", – сказал он.По словам миллиардера,
он хочет "в корне изменить эту систему"."Я вкладываю в украинские
стартапы, в украинские проекты, которые делаются силами украинских
программистов", – заявил Гинзбург.Марк Гинзбург –
основатель и президент инвестиционно-строительного холдинга МТН,
миллиардер и коллекционер. Из Украины он уехал после Чернобыльской
катастрофы.
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