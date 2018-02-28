В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинско-американский миллиардер Марк Гинзбург сообщил, что хочет изменить ситуацию, когда результат работы украинских программистов становиться собственностью иностранных работодателей. Гинзбург: Украина – крупнейший экспортер программного обеспечения во всей Европе Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Как украинский патриот, на всех международных конференциях я говорю: "Украина является крупнейшим импортером софта в Европе". Некоторые пытаются поправить: "В Восточной Европе". Нет! Украина – крупнейший экспортер программного обеспечения во всей Европе. Но что происходит? 95 процентов наших программистов работают на аутсорсинге, то есть продают свое время, талант, квалификацию иностранным компаниям, а конечный продукт остается собственностью иностранных работодателей", – сказал он.По словам миллиардера, он хочет "в корне изменить эту систему"."Я вкладываю в украинские стартапы, в украинские проекты, которые делаются силами украинских программистов", – заявил Гинзбург.Марк Гинзбург – основатель и президент инвестиционно-строительного холдинга МТН, миллиардер и коллекционер. Из Украины он уехал после Чернобыльской катастрофы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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