Как считает глава "1+1 Медиа", рынок уже к этому готов

"Кодирование будет до конца года. Нацсовет в принципе, какую бы позицию он не занимал, понимает, что каналы в соответствии со своими лицензионными обязательствами, должны быть закодированы, учитывая права правообладателей. В принципе, мне кажется, что рынок к этому готов и далее остались технические вопросы" , - заявил гендиректор "1+1 Медиа" Александр Ткаченко в интервью LIGA.net .

Сначала сообщалось, что кодирование состоится весной этого года. "Но были определенные технические сложности, следовательно дата перенесена. Скорее только на осень" , - сообщил Ткаченко.