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|Украинское спутниковое ТВ закодируют осенью
|28.02.2018 20:07
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Как считает глава "1+1 Медиа", рынок уже к этому готовВсе медиа-группы солидарны в том, что кодирование открытой трансляции их телеканалов со спутника должно состояться в этом году.
Фото:facebook.com/petroporoshenko
"Кодирование будет до конца года. Нацсовет в принципе, какую бы позицию он не занимал, понимает, что каналы в соответствии со своими лицензионными обязательствами, должны быть закодированы, учитывая права правообладателей. В принципе, мне кажется, что рынок к этому готов и далее остались технические вопросы", - заявил гендиректор "1+1 Медиа" Александр Ткаченко в интервью LIGA.net.
Сначала сообщалось, что кодирование состоится весной этого года. "Но были определенные технические сложности, следовательно дата перенесена. Скорее только на осень", - сообщил Ткаченко.
Напомним, что ТРК "Студия 1+1" выступила с предложением отменить "черные списки" (Перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины) или уточнить порядок их создания.