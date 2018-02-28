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За участие в московском митинге в поддержку Путина обещают заплатить – СМИ
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28.02.2018 20:15
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По информации радиостанции "Эхо Москвы", участников
митинга-концерта в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира
Путина собирают через специализированный сайт, в вузах и на
предприятиях бюджетной сферы. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Участие в митинге за Путина оценили в 500 руб.
Фото: ЕРА Сайт, где появилось объявление, используется для сбора
людей на массовые мероприятия."Эхо Москвы" отмечает, что на
предложение заплатить за участие в митинге в поддержку Путина
"многие откликнулись".Одна из тех, кто согласился на такие условия,
рассказала, что часто ходит на платные массовки."На бесплатном ни
разу не была. Я люблю очень политику", – заявила женщина.По
данным радиостанции, на митинг в поддержку Путина заставляют идти
сотрудников столичных вузов и предприятий бюджетной сферы
Москвы.Митинг-концерт в поддержку действующего президента
запланирован на субботу, 3 марта. Он пройдет на стадионе "Лужники"
в Москве.Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018
года.Путин идет на них как самовыдвиженец.Согласно результатам
опроса "Левада-центра", проведенного с 1-го по 5 декабря 2017 года,
действующего президента на выборах готов поддержать 61%
россиян.
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