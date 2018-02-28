По информации радиостанции "Эхо Москвы", участников митинга-концерта в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина собирают через специализированный сайт, в вузах и на предприятиях бюджетной сферы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Участие в митинге за Путина оценили в 500 руб. Фото: ЕРА Сайт, где появилось объявление, используется для сбора людей на массовые мероприятия."Эхо Москвы" отмечает, что на предложение заплатить за участие в митинге в поддержку Путина "многие откликнулись".Одна из тех, кто согласился на такие условия, рассказала, что часто ходит на платные массовки."На бесплатном ни разу не была. Я люблю очень политику", – заявила женщина.По данным радиостанции, на митинг в поддержку Путина заставляют идти сотрудников столичных вузов и предприятий бюджетной сферы Москвы.Митинг-концерт в поддержку действующего президента запланирован на субботу, 3 марта. Он пройдет на стадионе "Лужники" в Москве.Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года.Путин идет на них как самовыдвиженец.Согласно результатам опроса "Левада-центра", проведенного с 1-го по 5 декабря 2017 года, действующего президента на выборах готов поддержать 61% россиян. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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