Таким образом, дело Штепы направят на повторное рассмотрение

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина " со ссылкой на решение суда.

"Судебная коллегия определила: заявление защитников Тананакина, Марченко, Шадрина об отводе председательствующего судьи Чижиченко и запасной судьи Васильевой удовлетворить. Отвести председательствующего судью Чижиченко и запасную судью Васильеву от участия в рассмотрении уголовного производства" , - говорится в постановлении суда.

Согласно документу, материалы дела должны быть переданы в канцелярию суда для проведения повторного автоматического распределения. Постановление обжалованию не подлежит.

По словам адвоката Штепы Александра Тананакина, это отвод уже девятого состава суда.

Теперь в Октябрьском райсуде Харькова должно начаться пятое рассмотрение дела относительно Штепы с самого начала.

Напомним, что бывший мэр Славянска Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года - сразу после освобождения города от российских оккупантов. Действия экс-мэра Славянска прокуратура квалифицировала по ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства). Максимальное наказание по этой статье - пожизненное заключение. В течение трех лет она находилась в СИЗО, откуда ее выпустили в сентябре 2017 года.

В прокуратуре Харьковской области, сообщили о том, что с 14 января в Штепы закончился домашний арест .