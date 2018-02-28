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Дело Штепы: состоялся отвод уже девятого состава суда
28.02.2018 20:15
Дело Штепы: состоялся отвод уже девятого состава суда
Таким образом, дело Штепы направят на повторное рассмотрение
Коллегия Октябрьского райсуда Харькова, который рассматривает дело бывшей городской главы Славянска Нели Штепы, удовлетворила отвод, заявленный защитниками Штепы председательствующему судье и запасным судьям.
Дело Штепы: состоялся отвод уже девятого состава суда Неля Штепа. Фото: slavgorod.com.ua

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение суда.

"Судебная коллегия определила: заявление защитников Тананакина, Марченко, Шадрина об отводе председательствующего судьи Чижиченко и запасной судьи Васильевой удовлетворить. Отвести председательствующего судью Чижиченко и запасную судью Васильеву от участия в рассмотрении уголовного производства", - говорится в постановлении суда.

Согласно документу, материалы дела должны быть переданы в канцелярию суда для проведения повторного автоматического распределения. Постановление обжалованию не подлежит.

По словам адвоката Штепы Александра Тананакина, это отвод уже девятого состава суда.

Теперь в Октябрьском райсуде Харькова должно начаться пятое рассмотрение дела относительно Штепы с самого начала.

Напомним, что бывший мэр Славянска Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года - сразу после освобождения города от российских оккупантов. Действия экс-мэра Славянска прокуратура квалифицировала по ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства). Максимальное наказание по этой статье - пожизненное заключение. В течение трех лет она находилась в СИЗО, откуда ее выпустили в сентябре 2017 года.

В прокуратуре Харьковской области, сообщили о том, что с 14 января в Штепы закончился домашний арест.

"Теперь у Нели Штепы есть шанс непосредственно делом подтвердить свои слова о том, что она никуда не собирается убегать, что готова охотно являться в суд и доказывать свою позицию законно", - заявили в ведомстве.

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