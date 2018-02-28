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- Дело Штепы: состоялся отвод уже девятого состава суда
|Дело Штепы: состоялся отвод уже девятого состава суда
|28.02.2018 20:15
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Таким образом, дело Штепы направят на повторное рассмотрениеКоллегия Октябрьского райсуда Харькова, который рассматривает дело бывшей городской главы Славянска Нели Штепы, удовлетворила отвод, заявленный защитниками Штепы председательствующему судье и запасным судьям.
Неля Штепа. Фото: slavgorod.com.ua
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение суда.
"Судебная коллегия определила: заявление защитников Тананакина, Марченко, Шадрина об отводе председательствующего судьи Чижиченко и запасной судьи Васильевой удовлетворить. Отвести председательствующего судью Чижиченко и запасную судью Васильеву от участия в рассмотрении уголовного производства", - говорится в постановлении суда.
Согласно документу, материалы дела должны быть переданы в канцелярию суда для проведения повторного автоматического распределения. Постановление обжалованию не подлежит.
По словам адвоката Штепы Александра Тананакина, это отвод уже девятого состава суда.
Теперь в Октябрьском райсуде Харькова должно начаться пятое рассмотрение дела относительно Штепы с самого начала.
Напомним, что бывший мэр Славянска Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года - сразу после освобождения города от российских оккупантов. Действия экс-мэра Славянска прокуратура квалифицировала по ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства). Максимальное наказание по этой статье - пожизненное заключение. В течение трех лет она находилась в СИЗО, откуда ее выпустили в сентябре 2017 года.
В прокуратуре Харьковской области, сообщили о том, что с 14 января в Штепы закончился домашний арест.
"Теперь у Нели Штепы есть шанс непосредственно делом подтвердить свои слова о том, что она никуда не собирается убегать, что готова охотно являться в суд и доказывать свою позицию законно", - заявили в ведомстве.