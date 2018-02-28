Мэр Днепра Борис Филатов уволил по соглашению сторон своего заместителя Светлану Епифанцеву после ее высказываний относительно статуса государственного языка в Украине и нарушения этики госслужащего. Епифанцева уволена по соглашению сторон Фото: Светлана Епифанцева / Facebook Епифанцева уволена по соглашению сторон. Соответствующее распоряжение Филатов подписал сегодня, 28 февраля.Сегодня Филатов заявил, что предложил Епифанцевой уволиться из-за ее высказываний о статусе государственного языка и нарушения этики государственного служащего."В последнее время госпожа Епифанцева систематически позволяла себе неоднозначные публичные высказывания, чем вызвала справедливое общественное возмущение", – сообщил мэр Днепра. Накануне Епифанцева опубликовала в Facebook пост о том, что в городе закрыли один из кинотеатров из-за маленькой посещаемости. Причиной, по ее словам, послужил запрет российских фильмов и показ иностранных только на украинском языке.Филатов отметил, что если его подчиненные намерены во всеуслышание рассуждать о языковой политике, о "плохом" украинском правительстве, а также давать оценки руководителям государства, пускай увольняются и идут в активисты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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