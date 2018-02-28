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Филатов уволил своего зама из-за ее высказываний об украинском языке
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28.02.2018 20:23
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Мэр Днепра Борис Филатов уволил по соглашению сторон своего
заместителя Светлану Епифанцеву после ее высказываний относительно
статуса государственного языка в Украине и нарушения этики
госслужащего. Епифанцева уволена по соглашению сторон Фото:
Светлана Епифанцева / Facebook Епифанцева уволена по соглашению
сторон. Соответствующее распоряжение Филатов подписал сегодня, 28
февраля.Сегодня Филатов заявил, что предложил Епифанцевой уволиться
из-за ее высказываний о статусе государственного языка
и нарушения этики государственного служащего."В последнее
время госпожа Епифанцева систематически позволяла себе
неоднозначные публичные высказывания, чем вызвала справедливое
общественное возмущение", – сообщил мэр Днепра. Накануне
Епифанцева опубликовала в Facebook пост о том, что в городе закрыли
один из кинотеатров из-за маленькой посещаемости. Причиной, по ее
словам, послужил запрет российских фильмов и показ иностранных
только на украинском языке.Филатов отметил, что если его
подчиненные намерены во всеуслышание рассуждать о языковой
политике, о "плохом" украинском правительстве, а также давать
оценки руководителям государства, пускай увольняются и идут в
активисты.
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