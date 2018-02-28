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|Суркиса могут привлечь к ответственности за слова про Маркевича
|28.02.2018 20:23
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Суркис сказал, что Маркевич провел больше договорных матчей, чем все украинские тренерыПрезидента "Динамо" Игоря Суркиса могут привлечь к ответственности за слова про Мирона Маркевича.
"Сейчас этот вопрос крайне актуален. Я внес предложение на рассмотрение Федерации, и его воплощение сейчас на финальной стадии. Главная цель следующая: если человек связан с футболом, располагает информацией о договорных матчах, однако не сообщает об этом - она также должна нести ответственность.
Такое правило существует почти в каждой стране. Оно абсолютно соответствует всем этическим нормам. Итак, если звучат обвинения в договорных матчах, однако доказательства замалчиваются, мы не можем этого принимать", - заявил председатель Комитета по этике и честной игре Франческо Баранка, передает канал "Футбол".
Напомним, что Игорь Суркис сказал в адрес Маркевича, что тот, мол, провел больше договорных матчей, чем все украинские коллеги вместе взятые.