Суркис сказал, что Маркевич провел больше договорных матчей, чем все украинские тренеры

"Сейчас этот вопрос крайне актуален. Я внес предложение на рассмотрение Федерации, и его воплощение сейчас на финальной стадии. Главная цель следующая: если человек связан с футболом, располагает информацией о договорных матчах, однако не сообщает об этом - она ​​также должна нести ответственность.

Такое правило существует почти в каждой стране. Оно абсолютно соответствует всем этическим нормам. Итак, если звучат обвинения в договорных матчах, однако доказательства замалчиваются, мы не можем этого принимать", - заявил председатель Комитета по этике и честной игре Франческо Баранка, передает канал "Футбол" .