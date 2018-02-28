Комплекс зданий конфетной фабрики "А.В.К." и земельный участок в Мукачево решением суда Закарпатской области за долги перейдет украинскому филиалу "Сбербанка России". Имущество фабрики "А.В.К" конфисковали в пользу "Сбербанка России" Фото: mkf.avk.ua Комплекс зданий фабрики и земельный участок, расположенные в Мукачево по улице Духновича, 14 были залоговым имуществом по договору об открытии кредитной линии, заключенному между "Сбербанком" и кондитерской фабрикой.Взыскание залога будет осуществлено в счет частичного погашения долга по кредиту "А.В.К." на сумму $56,8 млн.Приказ на принудительное исполнение решения суда вступил в законную силу 17 января 2018 года.Мукачевская кондитерская фабрика "А.В.К." входит в одну из крупнейших украинских кондитерских корпораций "А.В.К.". Производственные мощности предприятия простаивают с 2013 года.Мукачевская фабрика может производить до 50 т продукции в сутки. На фабрике выпускали конфеты "Ромашка", "Наталка-Полтавка", "Золотой ключик" и другие. Из-за войны корпорация уже потеряла свои фабрики в Донецке и Луганске. Сейчас основным производственным активом корпорации является кондитерская фабрика в Днепре. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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