Михаил Подоляк

Дальше ничего не будет.

«Ну что, бандерлоги! Понимаете, кто есть кто? И кто по настоящему рулит?» Вполне себе конкретный символ. Обреченный знак. Чёрная метка.

Никаких реальных наказаний, возмездий и даже просто скрупулезного юридического исследования выдающейся деятельности предшественников...

Петру Алексеевичу удалось за дёшево устроить изящную постановку с собой в главной роли. Организовать грубую, но громкую манифестация такого себе простого послания: «новые ребята абсолютно беззубые, их совершенно нечего боятся, они только клипы снимать могут и сказки рассказывать»)...



... Вернее, дальше будет происходить только наше традиционное. Восстановление былых возможностей. Не всех, но многих.

ПА наверняка совсем скоро докажет нам, что сам-то он белый и пушистый ангел, которого в чем-то неправильно поняли и неадекватно оценили. Но который точно также пострадал от... злобных и жадных коррупционеров как и все мы...

И которого незаслуженно обидели, не дав ему ещё пять лет, чтобы построить «идеальное государство».

И который должен теперь получить некую моральную сатисфакцию. Признание его былого гения...

Гонтарева в свою очередь как бы доказываем нам, что стала безусловной жертвой каких-то неустановленных полезных идиотов, нанятых членами новой команды. И потому тоже нуждается в поддержке и сочувствии)...

Общество же, которое, разумеется, уже многое понимает и в очередной раз убедилось в «уникальности нашего воровского пути», вполне может обращаться к коллективному психологу, чтобы успокоить коллективные нервы из/за коллективного разочарования)...



... Почему так происходит? По многом причинам.

Но прежде только потому, что мы хотим волшебства).

Чтобы проснуться и все решено и чтобы на деревьях болтались лжецы...

Потому что предпочитаем яркие фантики реальной сути (хотя кто в современном быстром мире вообще предпочитает думать, а не покупать раскрученные бренды?)...

Потому что слишком маленькие. Провинциальные...

Потому что слишком влюблены сами в себя («мы такие крутые, чтобы равных нам нет и потому будет просто сидеть по берегам мертвой реки»)...

Потому что Игорь Валерьевич, которого волнует только то, кто из его ребят будет администрировать Центрэнерго или Укрнафту)...

Ну и просто потому, что некому).

Просто некому заниматься элементарными оперативно-следственными.

Все силовики у нас «раскуплены» разными группами влияния.

А часто просто играют в «разводняк» - обещают и точно не делают. Новых оперативников же нет...

И потому что тупо незачем).

Какой смысл догонять тех, кто в теме и кто готов делиться, охотно отдавая доли в старых ярких схемах...