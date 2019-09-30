 Лондонское чаепитие: какой смысл догонять тех, кто в теме и кто готов делиться - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Лондонское чаепитие: какой смысл догонять тех, кто в теме и кто готов делиться
30.09.2019 07:59

Михаил Подоляк

В Лондоне на днях состоялась безупречно вызывающая тройственная встреча 
 

 

- знатно наиндюшенный Петр Алексеевич с улыбчиво-молчаливой женой посетили игриво-корсетную Валерию Алексеевну Г.

 

«Ну что, бандерлоги! Понимаете, кто есть кто? И кто по настоящему рулит?» Вполне себе конкретный символ. Обреченный знак. Чёрная метка.

 

Показательная встреча, таки символизирующая безусловное окончание конфетного периода «ожидания большой справедливости».

 

Дальше ничего не будет.

Лондонское чаепитие: какой смысл догонять тех, кто в теме и кто готов делиться

 Никаких реальных наказаний, возмездий и даже просто скрупулезного юридического исследования выдающейся деятельности предшественников...

 

Петру Алексеевичу удалось за дёшево устроить изящную постановку с собой в главной роли. Организовать грубую, но громкую манифестация такого себе простого послания: «новые ребята абсолютно беззубые, их совершенно нечего боятся, они только клипы снимать могут и сказки рассказывать»)... 
 

 

... Вернее, дальше будет происходить только наше традиционное. Восстановление былых возможностей. Не всех, но многих.

 

ПА наверняка совсем скоро докажет нам, что сам-то он белый и пушистый ангел, которого в чем-то неправильно поняли и неадекватно оценили. Но который точно также пострадал от... злобных и жадных коррупционеров как и все мы...

 

И которого незаслуженно обидели, не дав ему ещё пять лет, чтобы построить «идеальное государство».

 

И который должен теперь получить некую моральную сатисфакцию. Признание его былого гения...

 

Гонтарева в свою очередь как бы доказываем нам, что стала безусловной жертвой каких-то неустановленных полезных идиотов, нанятых членами новой команды. И потому тоже нуждается в поддержке и сочувствии)...

 

Общество же, которое, разумеется, уже многое понимает и в очередной раз убедилось в «уникальности нашего воровского пути», вполне может обращаться к коллективному психологу, чтобы успокоить коллективные нервы из/за коллективного разочарования)... 
 

 

... Почему так происходит? По многом причинам.

 

Но прежде только потому, что мы хотим волшебства).

 

Чтобы проснуться и все решено и чтобы на деревьях болтались лжецы...

 

Потому что предпочитаем яркие фантики реальной сути (хотя кто в современном быстром мире вообще предпочитает думать, а не покупать раскрученные бренды?)...

 

Потому что слишком маленькие. Провинциальные...

 

Потому что слишком влюблены сами в себя («мы такие крутые, чтобы равных нам нет и потому будет просто сидеть по берегам мертвой реки»)...

 

Потому что Игорь Валерьевич, которого волнует только то, кто из его ребят будет администрировать Центрэнерго или Укрнафту)...

 

Ну и просто потому, что некому).

 

Просто некому заниматься элементарными оперативно-следственными.

 

Все силовики у нас «раскуплены» разными группами влияния.

 

А часто просто играют в «разводняк» - обещают и точно не делают. Новых оперативников же нет...

 

И потому что тупо незачем).

 

Какой смысл догонять тех, кто в теме и кто готов делиться, охотно отдавая доли в старых ярких схемах...

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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