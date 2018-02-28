Сводка Новостей
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|Подкатывать джинсы в холодную погоду очень опрометчиво – Супрун
|28.02.2018 20:39
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https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2045951389022751
25 февраля синоптики предупредили, что в Украине ожидаются сильные морозы, при этом 27 и 28 февраля в стране прогнозируются снегопады, метели и сильный ветер.
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