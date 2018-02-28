"По обращениям обеспокоенных мам" и.о министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун озвучила рекомендации, как следует одеваться и обуваться в морозы. Супрун рекомендует не оголять ноги в холод Фото: Уляна Супрун / Facebook "Нас атакуют не только противники изменений, но и морозы. Открывать участки кожи, в частности, подкатывая джинсы, в холодную погоду – очень опрометчиво! Это грозит переохлаждением и обморожением. Вызывает воспаление нервов, мышц, суставов, что в дальнейшем может спровоцировать хронические заболевания. Не рискуйте собой ради красивого вида. Вы красивые, когда здоровы!" – написала она.Глава Минздрава, в частности, советует не потеть при минусовой температуре, избегать металлических украшений, не носить обувь, которая может промокнуть, и брать с собой запасную одежду, если планируется проводить много времени на улице."Этот пост создан по обращениям обеспокоенных мам", – подытожила Супрун. https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2045951389022751 25 февраля синоптики предупредили, что в Украине ожидаются сильные морозы, при этом 27 и 28 февраля в стране прогнозируются снегопады, метели и сильный ветер. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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