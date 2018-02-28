Если режим прекращения огня будет соблюдаться, в районе Станицы Луганской на Донбассе состоится разведение сил и средств, как это предусмотрено рамочным решением трехсторонней контактной группы, сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер. Процесс разведения сил у Станицы Луганской сорвался год назад Фото: деревня Луганская Украина / Facebook "При условии соблюдения режима тишины в районе населенного пункта деревня Луганская 5 марта 2018 года может произойти разведение сил и средств, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением трехсторонней контактной группы", – написала Олифер. https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/1588817001238396 Она рассказала, что на встрече украинская сторона требовала немедленного открытия контрольного пункта въезда-выезда "Золотое", предусмотренного договоренностями лидеров стран "Нормандской четверки" от 19 октября 2016 года.Кроме того, украинская сторона поставила вопрос возврата подвижного состава "Укрзалізниці", захваченного боевиками."Речь идет о более 30 тыс. вагонов, принадлежащих украинским государственным компаниям, частным владельцам и иностранным структурам – например, 85 вагонов принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития", – подчеркнула пресс-секретарь Кучмы.Она добавила, что украинская стороны форсирует вопрос продолжения освобождения удерживаемых лиц на Донбассе."Ожидаем продолжения освобождения удерживаемых лиц. Настаиваем на создании специального трехстороннего механизма с участием Украины, Международного комитета Красного Креста и РФ для поиска пропавших без вести, но РФ всячески избегает участия в этой работе", – отметила Олифер.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Процесс разведения сил у Станицы Луганской сорвался год назад. Так, представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик 1 марта 2017 года заявил, что разведение сил и вооружения сторон в районе Станицы Луганской запланировано на 7 марта.В Луганской военно-гражданской администрации отметили, что разведение сил в районе Станицы Луганской невозможно из-за обстрелов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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