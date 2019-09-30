Александр Зубченко

Когда президент Зеленский только улетал в США, я подозревал, что после его визита начнется нечто эпическое, с элементами порнодрамы. Но действительность превзошла все, даже самые смелые ожидания. Впервые в мире обыкновенный актер-комик, ставший по стечению обстоятельств главой украинского государства, послужил формальной причиной процедуры импичмента американского президента. Мы реально влияем на тектонические геополитические расклады, поскольку выступаем в роли глобального преЗЕрватива в отношениях между демократами и республиканцами в США. Вам, россиянам, такое вообще не снилось. «Моник Зеленский» — так уже называют президента Украины, намекая на всем известный акт Моники и старины Билла в Овальном кабинете (он же — «оральный» кабинет).

Сразу подчеркну: придерживаясь высоких стандартов журналистики, констатирую: никакого орального секса между Дональдом и Владимиром не было. Однако теперь только ленивый не говорит о вмешательстве Украины в американские президентские выборы.

Зеленский даже является одним из главных действующих лиц в предвыборном ролике Трампа «Я осушил коррупционное болото». Под «болотом» подразумевается украинская независимая, суверенная и соборная колония США.

Что бы сейчас ни делал Зеленский — оправдывался, нападал, играл на рояле, — он уже стал заложником яростной схватки демократов и республиканцев.

И судьба ему уготована «блестящая». Мы все понимаем, что обычно делают с использованными резиновыми изделиями. Хотя, должен предупредить, их еще надувают. Всякие извращенцы бывают.

Прелюдия

Еще во время подготовки визита Зеленского в США были зафиксированы аномальные явления. Начнем с того, что до сих пор не назначен новый посол Украины в Америке, и следовательно все организаторские моменты решали какие-то мальчики из Офиса президента Украины. Можете представить их уровень.

Хотя нет, лучше не надо.

Украинское внешнеполитическое ведомство также было действительно устранено от участия в подготовке поездки главы государства. В МИДе, заполненном воспитанниками Сороса, даже не смогли написать внятные тезисы для разговора Зеленского с Дональдом Трампом.

Оно и понятно, поскольку для украинского президента демократы США, чьи ручные питомцы захватили почти все руководящие должности в новой украинской власти, готовили «ловушку».

Не «медовую», а в духе BDSM — Зеленский должен был стать жертвой «геополитического изнасилования». Типа Дональд Трамп склонял его в телефонном разговоре к поступкам, ставящим под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов.

Поэтому действительно никто не объяснял Володеньке, что с ним сделают на полях Генеральной ассамблеи ООН. А зря…

Огромные трудности были связаны даже с формированием персонального состава украинской делегации.

До последнего момента главе Офиса президента Андрею Богдану американцы отказывали в визе. По «классификации» личного адвоката Трампа Руди Джулиани, руководитель канцелярии Зеленского является «врагом США вместе со своим хозяином, олигархом Игорем Коломойским».

Но потом Вашингтон все же согласился на Богдана. Однако категорически дал понять, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк поедет в Америку только через труп Трампа. Он и не поехал.

Данилюк является представителем группировки олигарха Виктора Пинчука, который лоббирует на Украине интересы Джорджа Сороса и Демпартии США.

В администрации Трампа прекрасно помнят, как Саша Данилюк по заданию второго лица в посольстве США в Киеве Джорджа Кеннета откровенно «чмырил» Дональда уже после его инаугурации.

Кстати, уже после визита Зеленского в США стало известно, что Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря украинского Совбеза. Но об этом чуть позже.

Такие же проблемы, как и Богдан, имела пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Ее пролоббировал на эту должность все тот же Пинчук. Юлечка по заданию московского офиса газеты «Нью-Йорк Таймс» (бывает и такое) поливала нечистотами как самого Трампа во время предвыборной кампании 2016 года, так и главу его избирательного штаба Пола Манафорта.

Внесла, так сказать, свою лепту в отставку Манафорта с должности в разгар избирательной кампании. В Штатах действовало целое украинское «кубло», которое сделало ставку на победу Хиллари Клинтон. Во главе с бывшим послом Украины в США Валерием Чалым.

Тот был так уверен в победе «нашей Хиллари», что приперся в штаб демократов поздравлять с ее «победой». За час до того, как бабушка признала свое поражение. Редкий… Ну вы поняли.

В конце концов, и Мендель открыли американскую визу. Им бы там, в офисе Зеленского, насторожиться: а чего вдруг в Штатах стали такими «добрыми»? Явно ведь заманивают на поля ассамблеи ООН. При этом сам Зеленский был уверен, что сумеет пропетлять между республиканцами и демократами. Как это он обычно делал по чувствительным вопросам во внутренней политике.

То выступает за формулу Штайнмайера, то резко ее осуждает. То обещает провести референдум по вопросу приватизации земли, то поручает запустить процесс «земельной распродажи» с середины следующего года.

Накануне визита высокопоставленные сотрудники офиса украинского кло… президента провели тайные (так им казалось) переговоры в Мадриде с Джулиани. Им показалось, что они сумели переиграть Руди.

Хотя тот открытым текстом выдвинул им ультимативные требования: а) возобновление расследования так называемого дела Джо Байдена (экс-вице-президент США, основной соперник Трампа на выборах 2020 года); увольнение Богдана с должности главы Офиса президента; показательный разрыв отношений с олигархом Коломойским.

Мне трудно судить об интеллектуальных способностях представителей Зеленского. После ультиматума Джулиани они уверили президента Украины в том, что Дональд ждет его с распростертыми объятиями. И Володя полетел в Нью-Йорк в полной уверенности в том, что все «порешает» с Дональдом. И в результате блестяще исполнил роль преЗЕрватива.

«Моник Зеленский» поневоле

Умышленно не буду перегружать читателей фактажом и просто опишу суть эпического зашквара украинского президента в США. Он был обречен с самого начала. Надо было послушать старину Руди…

Демократы с «соросятами» сразу после приземления самолета с белым роялем на борту стали активно делать из Зеленского жертву «геополитического изнасилования» Трампа. Оказывается, сотрудник ЦРУ, внедренный под прикрытием в Белый дом (!), случайно услышал треск девственной политической плевы.

Прислушавшись, он обнаружил, что Дональд уламывает бедного мальчугана сдать Байдена-старшего с его сынком, замешанным в коррупционных схемах на Украине. Когда самолет с Зеленским остановился, Дональд нанес ответный удар.

По ходу, он прекрасно знал, что задумали демократы, и сработал на опережение. По личной инициативе американского президента была опубликована полная запись телефонного разговора между ним и Зеленским.

Володя офигел: а так можно было?! Он же думал, что могут опубликовать только ту часть беседы, где говорит Трамп. Но не полную версию, из которой следовало, что мальчик Зе угодливо поддакивал Дональду по всем вопросам, обещал купить побольше «Джавелинов» и гарантировал стопроцентную лояльность нового генерального прокурора Руслана Рябошапка.

Ход Трампа поломал все планы демократов. Публикация стенограммы разговора с украинским президентом сразу упразднила всю интригу с импичментом. Любой желающий мог почитать, что именно наговорили высокие стороны, и сделать вывод: Дональд был максимально корректен.

Он понимал, что разговаривает с недалеким (мягко говоря) собеседником, и раз восемь упомянул имя Джулиани. Типа, слушайся этого товарища и все будет хорошо. Почти безболезненно.

Импичмент сразу обесценился с точки зрения интриги и содержания. Все поняли, кто такой Зеленский и как его имеют демократы. Однако запасного варианта у демократов не было. Избирательная кампания набирает обороты, и на данном этапе Володя из Украины является активным участником американской президентской гонки. Мы с вами понимаем, в каком качестве.

Он предохраняет Дональда от импичмента. Согласия самого Зеленского на эту роль, естественно, никто не спрашивал. Володя охотно сделал свой выбор, поскольку думал, что он самый умный и проницательный. Отказался привезти в Штаты компромат на Байдена. Хотел провести старину Трампа. И что в итоге?

Во-первых, коррупционная деятельность на Украине главного соперника Дональда получила полную легализацию. Про сынка Байдена Хантера, получившего теплую должность в газодобывающей украинской компании «Буризма», знают все избиратели США. И про то, как Байден, будучи вице-президентом, «крышевал» компанию «Буризма», тоже знают все.

Когда генеральный прокурор Виктор Шокин возбудил против фирмы, где трудился сынок Байдена, несколько уголовных дел, папаша вступился. Позвонил Порошенко и угрожал заморозить 1 миллиард долларов американской помощи Украине, если Шокина не снимут.

И его сняли!

Как ни странно, процедура импичмента, формально находящаяся в стадии запуска, только подчеркивает убедительность аргументов Трампа. Он же с коррупцией борется. Да еще в такой дикой, семейно-колониальной форме.

Во-вторых, президент Украины был вынужден публично подтвердить невиновность Трампа. «На меня никто не давил в телефонном разговоре», — заявил Зеленский. А что ему еще оставалось делать?

Если бы он рассказал о давлении, то ему в нос все тыкали бы расшифровку разговора с президентом США. Жутко некомфортная ситуация. Прилетел сфоткаться с Трампом, поднять свой геополитический статус и неожиданно оказался в эпицентре мощного скандала. На мой взгляд, имеет место случай глубокого двойного проникновения. Как со стороны демократов США, так и со стороны американского президента, переигравшего и Зеленского, и Сороса, и всех «возмущенных вагин» с их демократическими маршами.

И, наконец, в-третьих, дело Байдена и его семейного бизнеса на Украине придется расследовать по-любому. Это как раз тот случай, когда дерьмо попало на вентилятор. Генеральная прокуратура Украины уже не в состоянии все замять.

Не тот масштаб.

Речь идет о судьбе «демократии» в мировой сверхдержаве! Это вам не кошельки в трамвае подрезать. Тут решается вопрос о новом лидере «свободного мира»! И в самом центре событий — украинский прокурор Руслан Рябошапка с неполным юридическим образованием и прежний шоумен-комик. То есть президент Украины. Очень гиблая, потенциально взрывоопасная для судеб Америки «смесь». Еще раз повторю: надо было слушать Джулиани. Тот плохого не посоветует.

Последствия американского провала

Они (последствия) уже налицо. Секретарь Совбеза Александр Данилюк написал заявление об отставке. Даже не важно, подпишет Зеленский его заявление или нет. Саша уже признал, что полностью проиграл.

Американцы его не любят (визу не дали), а в Офисе президента не оценили по достоинству якобы имеющийся у Данилюка потенциал и не назначили на должность премьера. Это первая громкая отставка в новой власти.

Не прошло и трех месяцев, как появился первый «сбитый летчик». Сорос нервничает. Влияние Пинчука тает на глазах. А ведь он, Пинчук, ему целую кучу денег должен! Примерно один миллиард двести пятьдесят миллионов долларов. Так получилось.

Следующим заявление об отставке написал специальный уполномоченный Госдепа США по Украине Курт Волкер. Можно по-разному оценивать его влияние на ситуацию в американской колонии. Одни говорят, что он обыкновенный бюрократический «шнурок» и ничего не решает. Другие винят именно Волкера в срыве переговоров в Минске, когда украинская сторона отказалась письменно фиксировать так называемую формулу Штайнмайера.

Мне же на ум приходит Петр Порошенко, который платил Волкеру пятьдесят «штук» в месяц за лоббирование его интересов в США. Курт явно почувствовал, что в крутом предвыборном «замесе» и он может попасть под раздачу.

Благо он работал в тесной координации с экс-послом Америки в Киеве Мари Йованович. В опубликованной расшифровке телефонного разговора и Трамп, и Зеленский признали: Йованович — нехороший человек. «Редиска». Ее, непременно, допросят. Кто знает, какую сделку она заключит со следствием.

Эти громкие отставки лежат на поверхности, а настоящая «движуха», связанная с провалом Зеленского в США, еще впереди. Джулиани пообещал, что в скором времени всплывет «куча» доказательств причастности семейства Байденов к коррупции на Украине. И он не врал.

В сети уже появились официальные показания бывшего генерального прокурора Шокина, данные им в австрийском суде по делу об экстрадиции в США олигарха Дмитрия Фирташа.

Цитирую: «Правда заключается в том, что меня вынудили уйти, потому что я вел широкомасштабное расследование коррупции в Burisma Holdings («Буризма»), компании по производству природного газа в Украине, а сын Джо Байдена, Хантер Байден, был членом совета директоров».

Это только начало.

Дальше в ход пойдут копии платежек Байдену-младшему (от пятидесяти до ста пятидесяти тысяч долларов в месяц) и другие не менее интересные документы, заверенные надлежащим образом. Затем опять всплывет история, связанная с украинским вмешательством в американские выборы в 2016 году. Она не может не всплыть, поскольку тесно связана с предыдущей попыткой импичмента Трампа.

Дело Манафорта реанимируют в свете вновь открывшихся обстоятельств.

Но роль Зеленского в этой, непременно, захватывающей истории останется неизменной: некое изделие, которое в давние времена проверялось электроникой.

Теперь оно «проверяется» американскими выборами.

Боже, благослови Америку!