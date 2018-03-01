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"Надя, вы филолог?" Савченко и Гончаренко поспорили в прямом эфире. Видео
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01.03.2018 02:35
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Внефракционный народный депутат Надежда Савченко и заместитель
главы фракции Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко 28 февраля
поспорили в прямом эфире телеканала NewsOne. Представитель коалиции
раскритиковал поправку Савченко к законопроекту о выборах, которая
предусматривает замену слова "явка" на слово "прибуття", назвав ее
"абсолютно бессмысленной". Савченко в ответ заявила, что украинский
парламент "малограмотный". "Люди, которые еще не научились говорить
на украинском, но уже разучились говорить на русском, начинают
калькировать российские слова в украинское законодательство. И это
страшно. И явка, и приход – это очень важно", – подчеркнула она.
Гончаренко пытался перебить Савченко вопросом: "Надя, вы известный
филолог, как я понимаю?" Также он предложил ей