Внефракционный народный депутат Надежда Савченко и заместитель главы фракции Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко 28 февраля поспорили в прямом эфире телеканала NewsOne. Представитель коалиции раскритиковал поправку Савченко к законопроекту о выборах, которая предусматривает замену слова "явка" на слово "прибуття", назвав ее "абсолютно бессмысленной". Савченко в ответ заявила, что украинский парламент "малограмотный". "Люди, которые еще не научились говорить на украинском, но уже разучились говорить на русском, начинают калькировать российские слова в украинское законодательство. И это страшно. И явка, и приход – это очень важно", – подчеркнула она. Гончаренко пытался перебить Савченко вопросом: "Надя, вы известный филолог, как я понимаю?" Также он предложил ей



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