За время боевых действий на востоке Украины погибли более 2530 мирных жителей, сообщила помощница генсека ООН и заместитель координатора по вопросам чрезвычайной помощи Урсула Мюллер. 1,6 млн украинцев стали вынужденными переселенцами Фото: EPA По ее данным, в результате вооруженного конфликта, продолжающегося четыре года, погибли более 2530 мирных жителей, а 9 тыс. были ранены. Повреждены тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водо- и электроснабжения. Около 1,6 млн украинцев стали вынужденными переселенцами. Ежемесячно 457-километровую линию размежевания пересекает 1 млн человек: ежедневно тысячи граждан сталкиваются с задержками и препятствиями в доступе к основным услугам, пенсиям, социальным льготам и рынкам."Около 200 тыс. человек живут с постоянным страхом обстрела. Учитывая то, что в Украине количество пострадавших людей пожилого возраста является самым большим в мире, мы обязаны прекратить эту ситуацию", – отметила Мюллер.Также она добавила, что быстро растущий уровень загрязнения пострадавших от конфликта территорий неразорвавшимися минами и боеприпасами ставит под угрозу жизнь и благосостояние миллионов украинцев.Комиссар ЕС по гуманитарной помощи и урегулированию кризисов Христос Стилианидес рассказал, что в новый пакет мер по предоставлению помощи для Украины "включены такие важные элементы как питание, здравоохранение и образование для детей". План гуманитарного реагирования ООН, который представили в декабре 2017 года, предусматривает выделение $187 млн для 2,3 млн нуждающихся украинцев.Согласно информации координатора системы ООН в Украине Нила Уокера, в прошлом году помощь предоставили 1,1 млн жителей Украины.Министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш во время конференции поблагодарил структуры ЕС и ООН за поддержку.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В декабре 2017 года представитель Всемирной продовольственной программы ООН сообщил, что организация решила прекратить поставки продовольствия и другой гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от конфликта. По его словам, ВПП будет продолжать деятельность в Украине в ограниченном режиме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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