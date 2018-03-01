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Из-за конфликта на Донбассе в тяжелой гуманитарной ситуации оказались 4,4 млн украинцев – ООН
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01.03.2018 02:59
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За время боевых действий на востоке Украины погибли более 2530
мирных жителей, сообщила помощница генсека ООН и заместитель
координатора по вопросам чрезвычайной помощи Урсула Мюллер. 1,6 млн
украинцев стали вынужденными переселенцами Фото: EPA По ее данным,
в результате вооруженного конфликта, продолжающегося четыре года,
погибли более 2530 мирных жителей, а 9 тыс. были ранены. Повреждены
тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водо- и
электроснабжения. Около 1,6 млн украинцев стали вынужденными
переселенцами. Ежемесячно 457-километровую линию размежевания
пересекает 1 млн человек: ежедневно тысячи граждан сталкиваются с
задержками и препятствиями в доступе к основным услугам, пенсиям,
социальным льготам и рынкам."Около 200 тыс. человек живут с
постоянным страхом обстрела. Учитывая то, что в Украине количество
пострадавших людей пожилого возраста является самым большим в мире,
мы обязаны прекратить эту ситуацию", – отметила Мюллер.Также
она добавила, что быстро растущий уровень загрязнения пострадавших
от конфликта территорий неразорвавшимися минами и боеприпасами
ставит под угрозу жизнь и благосостояние миллионов
украинцев.Комиссар ЕС по гуманитарной помощи и урегулированию
кризисов Христос Стилианидес рассказал, что в новый пакет мер по
предоставлению помощи для Украины "включены такие важные элементы
как питание, здравоохранение и образование для детей". План
гуманитарного реагирования ООН, который представили в декабре 2017
года, предусматривает выделение $187 млн для 2,3 млн нуждающихся
украинцев.Согласно информации координатора системы ООН в Украине
Нила Уокера, в прошлом году помощь предоставили 1,1 млн жителей
Украины.Министр Украины по вопросам временно оккупированных
территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш во время
конференции поблагодарил структуры ЕС и ООН за
поддержку.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.В декабре 2017 года представитель
Всемирной продовольственной программы ООН сообщил,
что организация решила прекратить поставки
продовольствия и другой гуманитарной помощи украинцам,
пострадавшим от конфликта. По его словам, ВПП будет продолжать
деятельность в Украине в ограниченном режиме.
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