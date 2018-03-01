Украинка Леся Цуренко на турнире Женской теннисной ассоциации в мексиканском Акапулько со счетом 6:3, 6:1 одолела австралийку Арину Родионову. В 2017 году Цуренко победила на турнире в Мексике Фото: EPA Украинке, которая занимает 40-ю строчку мирового рейтинга, для победы со счетом 6:3, 6:1 над 130-й ракеткой понадобился один час и 16 минут. В четвертьфинале Цуренко сыграет с победительницей противостояния между Беатрис Аддад Майя из Бразилии (№60 WTA) и француженкой Кристиной Младенович (№14 WTA).В 2017 году в финале мексиканского турнира Цуренко уже обыгрывала Младенович. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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