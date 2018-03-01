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Директор по коммуникациям Белого дома уходит в отставку после дачи показаний по делу о вмешательстве РФ
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01.03.2018 04:40
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Президент Дональд Трамп заявил, что директор по коммуникациям
Белого дома 29-летняя Хоуп Хикс за последние три года проделала
"отличную работу". 27 февраля она выступила на закрытых слушаниях в
комитете по разведке Палаты представителей по делу о вмешательстве
РФ в американские выборы. Хикс стала директором по коммуникациям
Белого дома в сентябре 2017 года Фото: EPA По данным издания, Хикс
пояснила коллегам что, "смогла добиться только, на что
рассчитывала".Трампа отметил, что "Хоуп – выдающаяся
сотрудница, которая за последние три года проделала отличную
работу", процитировал его телеканал CBS News."Умнее и вдумчивей,
чем она, никого не найти. Мне будет ее не хватать. Но, когда она
сообщила мне о намерении осуществлять другие планы, я полностью
вошел в ее положение. Уверен, что в будущем мы еще поработаем
вместе", – сказал президент."Голос Америки" напомнил, что
29-летняя Хикс – самый молодой в истории директор по
коммуникациям Белого дома – 27 февраля выступила на закрытых
слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей, который
проводит расследование возможных связей предвыборного штаба Трампа
с Россией.На слушаниях Хикс отказалась отвечать на многочисленные
вопросы законодателей. При этом она призналась, что иногда ей
приходилось по работе говорить "безобидную ложь", но от кого
поступала такая команда – она умолчала. Хоуп также уточнила,
что никогда не делала никаких заведомо ложных заявлений
относительно расследования "российского следа" в президентских
выборах 2016 года.До этого Хикс уже допрашивали следователи из
команды спецпрокурора Роберта Мюллера.Представитель Белого дома
Сара Сандерс отказалась комментировать связь между уходом Хикс и ее
показаниями по делу о вмешательстве РФ.Экс-модель Ralph Lauren Хикс
стала пресс-секретарем Трампа в январе 2015 года, а директором по
коммуникациям Белого дома – в сентябре 2017 года.
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