Президент Дональд Трамп заявил, что директор по коммуникациям Белого дома 29-летняя Хоуп Хикс за последние три года проделала "отличную работу". 27 февраля она выступила на закрытых слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей по делу о вмешательстве РФ в американские выборы. Хикс стала директором по коммуникациям Белого дома в сентябре 2017 года Фото: EPA По данным издания, Хикс пояснила коллегам что, "смогла добиться только, на что рассчитывала".Трампа отметил, что "Хоуп – выдающаяся сотрудница, которая за последние три года проделала отличную работу", процитировал его телеканал CBS News."Умнее и вдумчивей, чем она, никого не найти. Мне будет ее не хватать. Но, когда она сообщила мне о намерении осуществлять другие планы, я полностью вошел в ее положение. Уверен, что в будущем мы еще поработаем вместе", – сказал президент."Голос Америки" напомнил, что 29-летняя Хикс – самый молодой в истории директор по коммуникациям Белого дома – 27 февраля выступила на закрытых слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей, который проводит расследование возможных связей предвыборного штаба Трампа с Россией.На слушаниях Хикс отказалась отвечать на многочисленные вопросы законодателей. При этом она призналась, что иногда ей приходилось по работе говорить "безобидную ложь", но от кого поступала такая команда – она умолчала. Хоуп также уточнила, что никогда не делала никаких заведомо ложных заявлений относительно расследования "российского следа" в президентских выборах 2016 года.До этого Хикс уже допрашивали следователи из команды спецпрокурора Роберта Мюллера.Представитель Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать связь между уходом Хикс и ее показаниями по делу о вмешательстве РФ.Экс-модель Ralph Lauren Хикс стала пресс-секретарем Трампа в январе 2015 года, а директором по коммуникациям Белого дома – в сентябре 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что хикс года белого коммуникациям Теги: мир