Полиция Словакии обнаружила короткоствольное оружие, из которого могли убить журналиста Яна Кучака и его девушку Мартину Кушнирову. Кучак был известен своими расследованиями налоговых махинаций Фото: EPA "В предполагаемый день убийства, в минувшую пятницу, полиция перехватила разговор двух мужчин, которые договаривались о том, что возьмут оружие и встретятся в селе Велка Мача, в котором, как позднее выяснилось, было совершено убийство журналиста и его невесты", – рассказал правоохранитель.По словам Гашпара, в ходе расследования были проведены обыски в трех домах и допрошены несколько человек, один из которых задержан. Полиция обнаружила короткоствольное оружие и несколько использованных патронов. Предполагается, что именно из этого оружия застрелили и журналиста, и его невесту. Эту версию должна уточнить баллистическая экспертиза.В ходе проведенных обысков обнаружены также 160 грамм метамфетамина и множество холодного оружия, добавил глава полиции.27-летнего репортера и его подругу нашли вечером 25 февраля в их доме в поселке Велка Мача, близко от Трнавы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его девушке – в голову.Кучак был известен своими расследованиями налоговых махинаций. Героями его материалов выступали известные бизнесмены, которые, по данным журналиста, имели связи с правящей в Словакии Социал-демократической партией и организованными преступными группировками.26 февраля в центре Братиславы прошла акция памяти журналиста.28 февраля министр культуры Словакии Марек Мадарик подал в отставку из-за того, что не смог смириться с убийством Кучака. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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