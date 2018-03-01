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В Словакии задержали подозреваемого в убийстве журналиста Кучака
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01.03.2018 05:12
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Полиция Словакии обнаружила короткоствольное оружие, из которого
могли убить журналиста Яна Кучака и его девушку Мартину Кушнирову.
Кучак был известен своими расследованиями налоговых махинаций Фото:
EPA "В предполагаемый день убийства, в минувшую пятницу, полиция
перехватила разговор двух мужчин, которые договаривались о том, что
возьмут оружие и встретятся в селе Велка Мача, в котором, как
позднее выяснилось, было совершено убийство журналиста и его
невесты", – рассказал правоохранитель.По словам Гашпара, в
ходе расследования были проведены обыски в трех домах и допрошены
несколько человек, один из которых задержан. Полиция обнаружила
короткоствольное оружие и несколько использованных патронов.
Предполагается, что именно из этого оружия застрелили и журналиста,
и его невесту. Эту версию должна уточнить баллистическая
экспертиза.В ходе проведенных обысков обнаружены также 160 грамм
метамфетамина и множество холодного оружия, добавил глава
полиции.27-летнего репортера и его подругу нашли вечером 25 февраля
в их доме в поселке Велка Мача, близко от Трнавы. Причиной смерти
стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его
девушке – в голову.Кучак был известен своими расследованиями
налоговых махинаций. Героями его материалов выступали известные
бизнесмены, которые, по данным журналиста, имели связи с правящей в
Словакии Социал-демократической партией и организованными
преступными группировками.26 февраля в центре Братиславы прошла
акция памяти журналиста.28 февраля министр культуры Словакии Марек
Мадарик подал в отставку из-за того, что не смог
смириться с убийством Кучака.
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