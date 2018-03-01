Координатор чрезвычайной помощи ООН Марк Локок заявил, что жителям пригорода Дамаска невозможно передать предметы первой необходимости. C 18 февраля в Восточной Гуте погибли более 500 человек Фото: EPA По его словам, гуманитарные организации готовы отправить 45 грузовиков с предметами первой необходимости для 90 тыс. человек в Восточной Гуте, однако условия для доставки помощи стали еще более опасными, чем прежде."Если ничего не изменится, то скоро мы увидим, что от болезней и голода гибнет больше людей, чем от бомбежек", – подчеркнул Локок.Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман отметил, что масштабы военной операции, проводимой сирийским правительством, "нельзя оправдать борьбой с терроризмом".Заместитель постпреда США Келли Кари заявила, что с момента принятия резолюции о перемирии в Сирии Россия ежедневно объявляет в Восточной Гуте пятичасовую "гуманитарную паузу", а документ требует прекращения огня на 30 дней."РФ не должна вносить изменения в резолюцию, за которую сама же проголосовала", – подчеркнула она.Постпред России Василий Небензя в ответ сообщил, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зор от авианалетов возглавляемой США коалиции погибли 24 мирных жителя."Речь идет о гражданах второго класса или гибель невинных мирных жителей от демократических бомб – это обычное явление и даже почетная участь?" – задался вопросом российский дипломат.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.Восточная Гута является одной из последних территорий в Сирии, остающихся под контролем повстанцев. 24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 25 февраля сообщал, что после принятия резолюции Совбеза ООН обстрелы Восточной Гуты не прекратились. По данным центра мониторинга, с 18 февраля жертвами воздушных ударов и артиллерии в районе Дамаска стало по меньшей мере 519 человек, в том числе 127 детей и 75 женщин.26 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российский президент Владимир Путин поручил ввести в сирийской Восточной Гуте гуманитарную паузу. Он отметил, что решение было принято в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.27 февраля В Госдепе США подтвердили, что боевые действия в Восточной Гуте продолжаются. В этот же день министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в Лондоне, чтобы выразить "глубокую обеспокоенность" из-за бомбардировок. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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