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В Совбезе ООН подтвердили, что в Восточной Гуте продолжаются бомбардировки
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01.03.2018 05:44
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Координатор чрезвычайной помощи ООН Марк Локок заявил, что жителям
пригорода Дамаска невозможно передать предметы первой
необходимости. C 18 февраля в Восточной Гуте погибли более 500
человек Фото: EPA По его словам, гуманитарные организации готовы
отправить 45 грузовиков с предметами первой необходимости для 90
тыс. человек в Восточной Гуте, однако условия для доставки помощи
стали еще более опасными, чем прежде."Если ничего не изменится, то
скоро мы увидим, что от болезней и голода гибнет больше людей, чем
от бомбежек", – подчеркнул Локок.Заместитель генсека ООН по
политическим вопросам Джеффри Фелтман отметил, что масштабы военной
операции, проводимой сирийским правительством, "нельзя оправдать
борьбой с терроризмом".Заместитель постпреда США Келли Кари
заявила, что с момента принятия резолюции о перемирии в Сирии
Россия ежедневно объявляет в Восточной Гуте пятичасовую
"гуманитарную паузу", а документ требует прекращения огня на 30
дней."РФ не должна вносить изменения в резолюцию, за которую сама
же проголосовала", – подчеркнула она.Постпред России Василий
Небензя в ответ сообщил, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зор от
авианалетов возглавляемой США коалиции погибли 24 мирных
жителя."Речь идет о гражданах второго класса или гибель невинных
мирных жителей от демократических бомб – это обычное явление и
даже почетная участь?" – задался вопросом российский
дипломат.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В
боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры,
радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К
конфликту в разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.Восточная
Гута является одной из последних территорий в Сирии,
остающихся под контролем повстанцев. 24 февраля 2018
года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит
призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить
военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно
направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и
раненых.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 25
февраля сообщал, что после принятия резолюции Совбеза
ООН обстрелы Восточной Гуты не прекратились. По данным
центра мониторинга, с 18 февраля жертвами воздушных ударов и
артиллерии в районе Дамаска стало по меньшей мере 519 человек,
в том числе 127 детей и 75 женщин.26 февраля министр обороны
РФ Сергей Шойгу заявил, что российский президент
Владимир Путин поручил ввести в сирийской Восточной Гуте
гуманитарную паузу. Он отметил, что решение было принято в
соответствии с резолюцией Совбеза ООН.27 февраля В Госдепе США
подтвердили, что боевые действия в Восточной Гуте
продолжаются. В этот же день министерство иностранных дел
Великобритании вызвало посла России в Лондоне, чтобы выразить
"глубокую обеспокоенность" из-за бомбардировок.
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