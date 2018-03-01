Во Львове 27 февраля задержали водителя с концентрацией алкоголя в крови, которая в 24 раза превышала допустимую норму. Об этом в Facebook сообщила местная полиция. 35-летний мужчина, управляя Audi, на улице Кривчицкой спровоцировал столкновение двух других автомобилей. Никто не пострадал. Виновник пытался обмануть алкотестер, но патрульные посоветовали ему "не тянуть в себя, а дуть". В итоге у водителя зафиксировали 4,94 промилле алкоголя (при норме 0,2). Один из полицейских заявил, что "это рекорд". На мужчину составили два протокола – из-за алкогольного опьянения и отсутствия необходимых документов. Также в полиции указали, что спасли задержанного от самосуда разъяренных граждан. | Патрульные зафиксировали рекордный показатель у нарушителя Скриншот: Патрульна поліція Львівської області / Facebook видео Видео: Патрульна поліція Львівської області / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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