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|В Национальном олимпийском комитете Украины Паралимпиаду назвали "больше фестивалем, чем Играми"
|01.03.2018 06:45
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https://www.facebook.com/uliana.pcholkina/posts/1822790311107181
27 февраля НОК извинился за размещенный комментарий, заявив, что он "не отражает общую позицию организации и возник из-за субъективной ошибки ответственного лица".
https://www.facebook.com/olympicua/posts/1639689656110558
XII зимние Паралимпийские игры пройдут 9–18 марта в южнокорейском Пхенчхане. Украину на соревнованиях представят 33 спортсмена.
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