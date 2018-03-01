На странице Национального олимпийского комитета Украины в Facebook появился пост о том, почему некорректно сравнивать паралимпийцев с олимпийцами. Позже НОК удалил запись и принес извинения. Паралимпийские игры стартуют в Пхенчхане 9 марта Фото: EPA "При всем уважении, но сравнивать паралимпийцев с олимпийцами некорректно. Паралимпийские игры – это социальный, а не чисто спортивный проект, это больше фестиваль, чем Игры. Уровень конкуренции между странами, количество стран и спортсменов-участников, а также их уровень в Олимпийских и Паралимпийских играх невозможно сравнивать. Спасибо за понимание!", – говорилось в посте комитета. https://www.facebook.com/uliana.pcholkina/posts/1822790311107181 27 февраля НОК извинился за размещенный комментарий, заявив, что он "не отражает общую позицию организации и возник из-за субъективной ошибки ответственного лица". https://www.facebook.com/olympicua/posts/1639689656110558 XII зимние Паралимпийские игры пройдут 9–18 марта в южнокорейском Пхенчхане. Украину на соревнованиях представят 33 спортсмена. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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