Заседания по делу политтехнолога Пола Манафорта продлятся несколько недель и могут пройти на фоне промежуточных выборов в Конгресс США. Манафорта обвиняют в подкупе европейских политиков и сговоре против США Фото: EPA Федеральный суд Вашингтона принял решение, что рассмотрение по существу дела политтехнолога начнется 17 сентября. Ожидается, что заседания продлятся несколько недель и могут пройти на фоне промежуточных выборов в Конгресс, которые запланированы на 6 ноября.Республиканская партия в это время будет бороться за сохранение большинства в Палате представителей, отмечает агентство.30 октября 2017 года Манафорта и его бывшего помощника Рика Гейтса обвинили в сговоре против Соединенных Штатов. Изначально им выдвинули обвинения по 12 пунктам, но 23 февраля 2018 года перечень расширили до 32 пунктов. По версии следствия, политтехнологи получили "десятки миллионов долларов" во время работы в Украине. С 2006-го по 2015 год они провели через офшоры более $75 млн. Манафорт якобы присвоил более $30 млн и скрыл это от властей США. Гейтс, по версии следствия, отмыл более $3 млн.Оба находились под домашним арестом, но в декабре 2017-го суд разрешил Манафорту переехать во Флориду и обязал его носить электронный браслет, а Гейтсу меру пресечения отменили в январе 2018-го.23 февраля Гейтс признал себя виновным в заговоре против США и даче ложных показаний. Сразу после этого Манафорту выдвинули обвинение в подкупе европейских политиков для лоббирования интересов властей Украины.В 2000-х годах Манафорт консультировал украинскую Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича, сотрудничал с холдингом миллиардера Рината Ахметова СКМ. По данным Bloomberg, он сообщил в министерство юстиции США, что получил от Партии регионов $17,1 млн. Имя Манафорта фигурирует в "черной бухгалтерии" Партии регионов.По данным Associated Press, с 2006-го по 2009 год Манафорт тайно работал на миллиардера Олега Дерипаску в интересах президента РФ Владимира Путина. Политтехнолог якобы разработал стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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